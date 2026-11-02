Pulisic incorona il rinnovo col gol nel derby: a riposo col Ferencváros per esserci col Genoa

Pulisic celebra la firma fino al 2031 dopo la rete all’Inter: la gestione di Ruben Amorim in vista del doppio impegno tra Europa League e campionato

Il gol segnato nel derby è stato senza dubbio il modo migliore per Christian Pulisic per festeggiare il rinnovo con il Milan fino al 30 giugno 2031. Nella giornata di ieri, l’attaccante americano ha pubblicato questo messaggio sui social:

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«Rinnovare con il Milan è sempre stato il mio desiderio. Il legame che ho con questo club, con questa città e con i nostri incredibili tifosi significa tutto per me. Il club e i tifosi mi sono sempre stati vicini nei momenti difficili, senza mai smettere di credere in me. Non dimenticherò mai questo sostegno e sono determinato a ripagarlo. Voglio che i prossimi anni siano i migliori di sempre, ricchi di momenti indimenticabili e di vittorie. Scriviamo la storia insieme. Forza Milan».

La gestione delle energie tra San Siro e la trasferta di Marassi

Archiviata la vittoria nel derby, il Milan torna subito a concentrarsi sulle prossime due sfide che lo attendono, entrambe da vincere: la prima è giovedì a San Siro contro il Ferencváros in Europa League, la seconda invece è la trasferta di domenica pomeriggio in campionato sul campo del Genoa.

Secondo il Corriere dello Sport, con gli ungheresi Pulisic potrebbe riposare per poi essere di nuovo pronto al 100% per il match contro il Grifone.