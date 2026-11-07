Serie A Women, oggi alle 15:00 è tempo di derby: Milan e Inter si affrontano al Puma House of Football

Sesta giornata di campionato per le ragazze di Bakker e Sassarini: rossonere a caccia di continuità, nerazzurre imbattute e con la porta ancora inviolata in Europa

Pomeriggio di grande calcio femminile a Milano. Oggi alle ore 15:00, la cornice del Puma House of Football ospiterà il derby della Madonnina tra Milan e Inter, sfida d’alta quota valevole per la sesta giornata di Serie A Women. Un incrocio che mette di fronte due squadre affamate di punti ma guidate da motivazioni e momenti di forma differenti, come analizzato dal sito ufficiale rossonero nel consueto punto della vigilia.

Qui Milan: la truppa di Bakker cerca la svolta e il riscatto dopo Como

In casa rossonera, la parola d’ordine è continuità. Le ragazze guidate da Coach Suzanne Bakker stanno mostrando un’ottima identità di gioco e prestazioni sempre di livello, ma difettano ancora nella gestione dei momenti chiave della gara, alternando troppi alti e bassi sul piano dei risultati.

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L’amarezza per il recente K.O. incassato contro il Como Women — arrivato solo grazie a una perla individuale di Bernardi — non ha scalfito la convinzione del gruppo, autore di un forcing finale arricchito dalle chances per Sesay, Stokić e dalla nitida palla gol per Nevado. L’obiettivo delle rossonere è registrare la fase difensiva, concedere meno disattenzioni e conquistare un successo nel derby per risalire da una posizione di metà classifica che non rispecchia appieno il valore del collettivo. Per la sfida odierna, Coach Bakker dovrà fare a meno degli infortuni di Mascarello e Piga.

Qui Inter: le nerazzurre di Sassarini blindano la difesa e sognano la vetta

Di fronte ci sarà un’Inter in uno stato di grazia assoluto. Ormai affermatesi come una delle realtà più solide del panorama nazionale dopo il secondo posto conquistato nella passata stagione, le nerazzurre allenate da Gianpiero Sassarini occupano attualmente la seconda piazza in classifica a sole due lunghezze dalla capolista.

Il cammino in Serie A parla chiaro: percorso immacolato fatto di vittorie nette contro Lazio (3-0), Parma (3-0), Como (2-0) e Fiorentina (2-0), condite dall’unico pareggio per 1-1 maturato contro il Napoli. Un ruolino di marcia impressionante che vale all’Inter un primato continentale: è l’unica squadra nei primi cinque campionati europei a non aver ancora incassato reti in ambito nazionale. Forte anche del buon momento in Women’s Champions League (4 punti raccolti in 3 gare in piena zona playoff), la formazione nerazzurra punta forte sulla vena realizzativa della sua stella offensiva Haley Bugeja per fare suo il derby milanese.