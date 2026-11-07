Amorim deluso e arrabbiato, si è fatto sentire nello spogliatoio: i giocatori del Milan sono avvisati!

Amorim non ha gradito l’atteggiamento della squadra contro il Ferencvaros e ha tenuto in discorso nello spogliatoio per tenere alta l’attenzione

Il clamoroso 0-2 casalingo incassato contro il Ferencvaros ha fatto arrabbiare e non poco Ruben Amorim. Presentatosi visibilmente contrariato ai microfoni della stampa nel post-partita, non ha usato mezzi termini per stigmatizzare una prestazione incolore, parlando apertamente di atteggiamenti inaccettabili e ben lontani dai valori che dovrebbero contraddistinguere chi indossa la maglia rossonera. Dopo che invece nel derby era stata offerta una prestazione sensazionale.

Ma le parole di fuoco espresse davanti alle telecamere rappresentano soltanto la punta dell’iceberg. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il tecnico portoghese avrebbe fatto proseguire l’incendio a riflettori spenti, alzando decisamente i toni nella pancia dello stadio. Infuriato per la resa della squadra, Amorim ha tenuto un lungo e severo discorso all’interno dello spogliatoio, affrontando a muso duro il gruppo per richiamare ogni singolo elemento alle proprie responsabilità personali e collettive.

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La reazione dovrà arrivare sul campo senza alcun margine di errore. Ad attendere il Milan c’è infatti l’insidiosa e caldissima trasferta di domani pomeriggio contro il Genoa nello scenario del “Luigi Ferraris”, un banco di prova fondamentale dove serviranno attributi e determinazione per ricucire lo strappo con l’ambiente e ritrovare la rotta perduta.