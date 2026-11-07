Genoa Milan, i tifosi rossoblù preannunciano un clima ostile per i rossoneri: «Non dimentichiamoci chi abbiamo davanti»

Genoa Milan in cui la squadra di Amorim troverà uno Stadio Luigi Ferraris piuttosto caldo! I genoani hanno preannunciato un clima ostile per i rossoneri

La trasferta di domani a Genova si preannuncia una vera e propria prova del fuoco per il Milan di Ruben Amorim. Il tifo organizzato rossoblù, rappresentato dalla frangia di GenoaFans, ha lanciato sui propri canali social un appello accorato a tutto il popolo genoano, chiamando a raccolta l’intero stadio “Luigi Ferraris” per trasformarlo in un’autentica bolgia.

🌐 Calcio News 24 sempre con te su Google Seguici su Google News per non perdere nemmeno una notizia di calciomercato e i risultati in tempo reale. Seguici Ora

L’obiettivo dichiarato è garantire un’atmosfera incredibilmente ostile per la squadra rossonera dal primo all’ultimo minuto di gioco.

Genoa-Milan, puoi vederla su DAZN: clicca qui per le offerte del momento

A surriscaldare la vigilia non è soltanto la posta in palio per la classifica, ma soprattutto il peso di ricordi mai del tutto digeriti. Nel messaggio diffuso dalla tifoseria emergono infatti riferimenti espliciti a episodi del passato che continuano a bruciare: dalla dura ginocchiata di Maignan su Ekuban al discusso tocco di mano di Pulisic propedeutico al gol nella sfida del 2023. Senza dimenticare l’episodio più recente della scorsa stagione, quando Pavlovic fu protagonista del gesto di scavare il dischetto prima del rigore calciato da Stanciu al 99′.

«Non dimentichiamoci chi abbiamo davanti», è il monito perentorio scritto dagli ultras del Grifone per spronare la piazza a compattarsi. Per Pulisic e compagni la sfida non sarà dunque soltanto di natura tattica o tecnica contro la formazione di casa: ad attenderli ci saranno 90 minuti di fischi assordanti, cori continui e un muro di pressione psicologica. Per conquistare i tre punti e uscire indenne dalla trappola del Ferraris, il Milan dovrà dimostrare una tenuta mentale di altissimo livello e dimostrarsi più forte persino del clima infuocato che lo attende.