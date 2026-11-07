Milan ci sono 100 milioni a rischio, tra Serie A ed Europa League: un’ipotesi un po’ azzardata

Milan che potrebbe andare a perdere 100 milioni di euro, l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione avanzando un’ipotesi

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport accende i riflettori su un’ipotesi tanto economicamente dolorosa: cosa accadrebbe alle casse del Milan se il campionato finisse oggi? I numeri scattano una fotografia impietosa, stimando un danno finanziario complessivo di circa 100 milioni di euro. Una cifra monstre determinata per ben 60 milioni dalla mancata qualificazione alla prossima Champions League, a cui si sommano i mancati introiti legati al potenziale cammino europeo in corso, bruscamente interrotto all’altezza della situazione attuale.

Si tratta, beninteso, di una mera provocazione statistica. La realtà del campo racconta infatti di un Milan sì attualmente quinto in classifica, ma in piena corsa per strappare un pass europeo nobile, distante appena pochi dettagli dalle prime della classe. La lotta per il quarto posto è apertissima e la squadra ha tutte le carte in regola per ribaltare gli equilibri da qui alla fine del torneo.

LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SUL MILAN

Discorso differente, ma ancora apertissimo, sul fronte continentale. In Europa la situazione richiede un cambio di passo immediato, ma la qualificazione resta un traguardo tuttora alla portata: conquistare 6 o 7 punti nelle ultime 4 partite del maxi girone permetterebbe ai rossoneri di agguantare la zona playoff, tenendo vive ambizioni e bilancio. Il futuro, in campo e fuori, resta interamente nelle mani del Diavolo.