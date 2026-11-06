Maignan e Rabiot costretti agli straordinari: saranno impegnati con la Nazionale francese!

Maignan e Rabiot non si fermeranno neanche durante la sosta, parteciperanno agli impegni di Nations League con la Francia

C’è un po’ di Milan anche nelle scelte del commissario tecnico della Francia, in vista della prossima sosta per le nazionali. Nonostante il momento di fluttuazione vissuto dai rossoneri a livello internazionale, il blocco transalpino del club di via Aldo Rossi continua a rappresentare una certezza imprescindibile per i Bleus.

Nell’elenco dei convocati diramato dal selezionatore figurano infatti regolarmente sia Mike Maignan che Adrien Rabiot. Entrambi i calciatori, autentici punti di riferimento e top player nello scacchiere tattico di Ruben Amorim a Milano, vestiranno la maglia della propria selezione nazionale per affrontare i prossimi impegni ufficiali.

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Per il portiere, ormai baluardo insostituibile tra i pali sia del club che della Francia, e per il centrocampista, le cui qualità fisiche e d’esperienza internazionale sono ben note, si prospetta dunque una sosta all’insegna del lavoro e della responsabilità. Se da un lato il tecnico milanista avrebbe probabilmente preferito avere a disposizione l’intera rosa per ricaricare le pile e correggere i difetti emersi in questo avvio di stagione, dall’altro la chiamata in nazionale conferma lo spessore e il valore assoluto dei due tesserati rossoneri.

La speranza di tutto l’ambiente milanista è che Maignan e Rabiot possano brillare con la maglia dei Bleus e, soprattutto, fare ritorno a Milanello in perfette condizioni fisiche, pronti a guidare la riscossa alla ripresa del campionato.