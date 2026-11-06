Il Milan ne perde tre su quattro, in Europa League non va: pareggiato il record negativo!

Milan che è partito malissimo nelle coppe europee: tre sconfitte nelle prime quattro che permettono di pareggiare un record negativo!

Il Milan di Ruben Amorim sprofonda nella notte di San Siro e accende il segnale d’allarme sulle proprie ambizioni europee. La pesante sconfitta per 0-2 incassata contro il Ferencváros non lascia soltanto un amaro retrogusto per la prestazione offerta sul campo, ma certifica una crisi nei numeri che assume contorni storici e preoccupanti.

Come evidenziato dai dati di Opta Paolo, con questo ennesimo passaggio a vuoto la formazione rossonera ha perso tre delle prime quattro partite stagionali nelle principali competizioni europee. Un avvio shock che si verifica appena per la seconda volta nella gloriosa storia del club milanese, eguagliando il precedente negativo registrato soltanto nella stagione 2021/22 (quando il bilancio recitava un pareggio e tre sconfitte nelle prime quattro uscite).

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Il KO interno contro la formazione ungherese mette a nudo tutti i limiti attuali della gestione Amorim, incapace di trovare la quadra in campo internazionale e di dare continuità di risultati ai suoi uomini. La mancanza di incisività e le disattenzioni difensive costano carissime in Europa, dove ogni minimo errore si trasforma in una sentenza.

Per il tecnico e la dirigenza si preannunciano giorni di profonda riflessione. Il cammino continentale è ora fortemente compromesso e per conquistare la qualificazione servirà una svolta radicale, sia sul piano del gioco sia nell’atteggiamento mentale. San Siro ha già espresso la propria insoddisfazione: il tempo delle giustificazioni è ufficialmente finito.