Ranking Uefa, la Serie A arranca nella corsa al 5° posto per la Champions: guidano Inghilterra e Portogallo, quanta distanza c’è?

Ranking Uefa – Giornata con tre vittorie, un pareggio e tre sconfitte per le squadre di Serie A. Ecco la classifica aggiornata:

Il cammino delle squadre italiane nelle coppe europee vive un momento di profonda apprensione. La speciale classifica del Ranking UEFA stagionale per Paesi, determinante per assegnare un posto aggiuntivo nella Champions League 2027/28 alle prime due federazioni in graduatoria, vede l’Italia scivolare pericolosamente in basso.

Al momento la Serie A occupa soltanto l’ottavo posto con un coefficiente di 7.500 punti. Un bottino insufficiente per competere con i ritmi delle battistrada. In vetta vola l’Inghilterra con 9.166 punti (tutte e 9 le compagini ancora in corsa), seguita a sorpresa dal Portogallo a quota 8.900. Davanti agli azzurri si posizionano anche Belgio (8.400), Germania (8.285), Turchia (7.900), Spagna (7.875) e Olanda (7.666).

A zavorrare il rendimento complessivo del movimento italiano sono soprattutto i passaggi a vuoto in Europa League, dove spiccano le difficoltà del Milan targato Ruben Amorim. Con la recente e clamorosa sconfitta casalinga per 0-2 contro il Ferencváros, i rossoneri hanno collezionato la terza sconfitta nelle prime quattro giornate del torneo continentale. Un avvio da incubo che limita fortemente il contributo milanista alla causa della nazione.

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Nonostante tutte e sette le italiane siano ancora formalmente iscritte alle competizioni, la distanza dai primi due posti impone un cambio di passo immediato già dalle prossime giornate.

La Classifica Aggiornata

Inghilterra: 9.166 (9/9) Portogallo: 8.900 (5/5)

Belgio: 8.400 (5/5) Germania: 8.285 (7/7) Turchia: 7.900 (4/5) Spagna: 7.875 (8/8) Olanda: 7.666 (6/6) Italia: 7.500 (7/7) Norvegia: 7.400 (4/5) Francia: 7.214 (7/7) Grecia: 7.200 (4/5) Danimarca: 6.500 (4/4) Austria: 6.200 (3/5) Azerbaigian: 5.625 (1/4)