Terracciano disastroso e fuori contesto: i tifosi del Milan lo hanno già bollato come inadatto!

Terracciano tra i peggiori in campo di Milan-Ferencvaros, quarta giornata di Europa League, i numeri della sua partita

La notte europea del Milan contro il Ferencváros lascia sul campo un pesante 0-2 e una scia di polemiche che infiammano l’ambiente rossonero. Tra le note più dolenti della debacle casalinga spicca senza ombra di dubbio la prestazione di Filippo Terracciano, finito sul banco degli imputati dopo novanta minuti vissuti in apnea.

Schierato nell’inedita e forzata veste di terzino destro, il classe 2003 è apparso completamente fuori ruolo e disorientato dal contesto tattico della partita. La sensazione di costante sofferenza ha trovato immediata cassa di risonanza tra i tifosi rossoneri, che sui social non hanno risparmiato critiche severe, arrivando a definirlo a gran voce un profilo «non da Milan».

I numeri del suo match fotografano in modo impietoso le difficoltà incontrate sul terreno di gioco. Dal punto di vista del contributo difensivo, Terracciano ha collezionato appena un contrasto vinto su otto tentati, un solo intercetto e una chiusura difensiva. A completare il quadro dei recuperi (solo 3) e della fase di contenimento ci sono cinque duelli a terra vinti su due complessivi, un solo duello aereo aggiudicato, un fallo commesso e un dribbling subito.

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Anche in fase di proposta la manovra è risultata sterile: un solo passaggio chiave e un solo cross preciso su tre tentativi. Nonostante una precisione nei passaggi del 85% (61 completati su 72, con 29 su 33 nella metà campo avversaria e 32 su 39 nella propria) e un 50% nei lanci lunghi (3/6), la pulizia nel palleggio non ha compensato la totale mancanza di incisività e tenuta difensiva. Per il Milan e per il giovane difensore una serata da cancellare in fretta.