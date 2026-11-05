Torriani prende il posto di Maignan, il classe 2005 poteva finire ad un altro club: ma lui ha scelto il Milan

Torriani giocherà al posto dello squalificato Maignan contro il Ferencvaros! C’è un retroscena di mercato legato al portiere classe 2005

San Siro si prepara a vivere una notte di Europa League ricca di tensione e aspettative. Nello scacchiere tattico disegnato da mister Amorim per la sfida contro il Ferencvaros, una delle novità più affascinanti e delicate riguarda la porta rossonera: sarà il giovane Torriani a prendere il posto dello squalificato Maignan, difendendo i pali del Diavolo in un appuntamento continentale di primaria importanza.

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Una grande occasione per mettersi in luce, che porta con sé una curiosità di mercato destinata a stuzzicare la fantasia dei tifosi milanisti. Pochi sanno, infatti, che il percorso di crescita del ragazzo avrebbe potuto prendere una piega ben diversa nei suoi anni verdi. Da bambino, quando muoveva i primi passi e mostrava già un talento fuori dal comune, le sue qualità non erano passate inosservate nemmeno sull’altra sponda del Naviglio. L’Inter, fiutando l’affare, aveva infatti mosso passi concreti chiedendo informazioni sul suo conto, tentando di assicurarsi le prestazioni del giovane prospetto.

Alla fine, però, a fare la differenza non sono state le sirene di mercato o le offerte economiche, ma la pura e semplice volontà del ragazzo. Nel cuore di Torriani batteva già una fede incrollabile: la scelta finale è stata quella di tingersi di rossonero, legando indissolubilmente il proprio destino ai colori del Milan.

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Oggi, quella scelta di cuore viene ripagata sul palcoscenico europeo. La fiducia dello staff tecnico testimonia il valore di un ragazzo cresciuto nel vivaio e pronto a rispondere presente quando la squadra ha più bisogno di lui. Contro gli unghearesi, il portiere rossonero è chiamato a blindare la porta di San Siro, trasformando un’infanzia a tinte rossonere in una notte da protagonista assoluto con la maglia che ha sempre sognato di indossare.