Krosche al Milan, Romano: «Accordo verbale blindato» con Cardinale. Ecco i motivi dell’attesa

Krosche al Milan, l’affare è in chiusura! Secondo Romano c’è l’accordo verbale, poi rivela i motivi dell’attesa dei rossoneri nel completare la dirigenza

Il Milan sembra sempre più vicino a definire il nuovo assetto dell’area sportiva. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano su Time2Play, Markus Krösche sarebbe infatti destinato a diventare il nuovo Head of Football rossonero, con un accordo verbale già raggiunto con il club.

La notizia arriva dopo il derby vinto contro l’Inter e si inserisce nel progetto di riorganizzazione voluto da Gerry Cardinale, intenzionato a costruire una struttura societaria più articolata. Romano sottolinea come il successo nella stracittadina non rappresenti un punto d’arrivo, ma debba essere accompagnato da scelte concrete per gettare le basi del nuovo Milan.

Milan, Krösche prima scelta di Cardinale

L’ACCORDO CON KRÖSCHE – «I segnali rossoneri post derby sono di costruzione e non solo di esaltazione. E’ da qui che bisogna ripartire, gettare le basi di un Milan diverso, feroce, vincente come quello visto nel derby che chiaramente non può essere abbastanza. E il primo annuncio sarà quello del nuovo Head of Football: il Milan ha un accordo verbale blindato con Markus Krösche, l’uomo che ha fatto un grande lavoro all’Eintracht Frankfurt negli ultimi anni tra talenti scovati e plusvalenze, pronto a prendere in mano il progetto rossonero».

La figura del dirigente tedesco sarebbe quindi destinata ad assumere un ruolo centrale nelle strategie future del club. Krösche, secondo la ricostruzione di Fabrizio Romano, dovrebbe essere operativo già in vista del mercato di gennaio e lavorare a stretto contatto con Cardinale.

Milan, Krösche operativo già per il mercato di gennaio

IL NUOVO ASSETTO SOCIETARIO – «Krösche sarà operativo per il mercato di gennaio e sarà a contatto diretto con Cardinale nei nuovi piani rossoneri. Una figura che genera entusiasmo a Casa Milan, già prima scelta da giugno scorso: Cardinale ha preferito aspettare qualche mese per avere la sua priorità piuttosto che ripiegare su dirigenti che non fossero prime scelte. Ora, l’era Krösche sta per iniziare».

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La scelta, sempre secondo quanto riferito da Romano, sarebbe dunque maturata dopo un’attesa di diversi mesi. Cardinale avrebbe preferito attendere la possibilità di arrivare alla propria prima scelta anziché affidare l’incarico a un profilo considerato alternativo.

L’eventuale arrivo di Krösche rappresenterebbe così un passaggio significativo nella riorganizzazione del Milan, soprattutto perché il dirigente sarebbe chiamato a incidere già sulle prossime strategie di mercato. La sua esperienza maturata all’Eintracht Francoforte, in particolare nella valorizzazione dei giovani e nella costruzione della rosa, sarebbe uno degli elementi alla base della scelta. Per il club rossonero, il prossimo passo sarà trasformare l’accordo verbale annunciato da Fabrizio Romano nella definizione ufficiale del nuovo Head of Football.