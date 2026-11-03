Krosche Milan è solo questione di tempo: svelata la possibile data dell’annuncio! Cresce l’attesa tra i rossoneri

Krosche Milan – Ormai è solamente questione di tempo, è stata svelata dalla Germania la possibile data dell’annuncio ufficiale da parte del club

Cresce l’attesa in casa Milan per l’imminente arrivo di Markus Krösche, destinato a rilevare il ruolo di nuovo Head of Football del club rossonero. Dalla Germania arrivano importanti aggiornamenti sulle tempistiche e sulle cifre che dovrebbero concretizzare il passaggio del dirigente tedesco dall’Eintracht Francoforte alla società di via Aldo Rossi. Nel frattempo, resta caldissima la caccia al nuovo Direttore Sportivo, con un profilo specifico che sta rapidamente scalando le gerarchie nei gradimenti di Gerry Cardinale e della proprietà RedBird.

Tempistiche e costi della fumata bianca

A fare il punto sulla situazione sono i media tedeschi. Secondo quanto rivelato dal quotidiano BILD, l’insediamento ufficiale di Krösche a Milano dovrebbe avvenire entro il 1° gennaio 2027. Un’indiscrezione che conferma quanto anticipato poche ore prima da Florian Plettenberg, autorevole esperto di calciomercato di Sky Sport DE, secondo cui il mese di dicembre rappresenterà il momento chiave per la chiusura definitiva dell’operazione e il successivo annuncio da parte della società rossonera.

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Prima di poter formalizzare l’ingaggio del dirigente, tuttavia, il Milan dovrà definire gli accordi finanziari con l’Eintracht Francoforte. Per liberare Krösche sarà infatti necessario versare al club tedesco una clausola d’uscita. Sempre secondo quanto riportato dalla BILD, l’indennizzo economico a favore delle Aquile dovrebbe aggirarsi attorno ai 4 milioni di euro; una somma che la società di Bundesliga intende immediatamente reinvestire sul mercato invernale per assicurarsi un nuovo terzino sinistro.

Con la regia di Krösche all’orizzonte e l’imminente scelta del Direttore Sportivo, la dirigenza rossonera si appresta così a delineare un nuovo assetto strategico per guidare la crescita sportiva e societaria del Milan nelle prossime stagioni.