Biglietti Milan Sunderland: tutte le info per la vendita tagliandi della sfida in programma il 10 dicembre

Biglietti Milan Sunderland: date, costi e promozioni; tutto quello che c’è da sapere sulla sfida in programma giovedì 10 dicembre alle ore 21:00

Cresce l’attesa per l’affascinante appuntamento europeo che vedrà il Milan opposto al Sunderland nel match di Europa League in programma il prossimo 10 dicembre a San Siro. La società rossonera ha ufficialmente aperto la caccia al tagliando, definendo le fasi e le modalità d’acquisto dedicate ai tifosi che vorranno sostenere la squadra in una notte fondamentale per il cammino continentale.

Come di consueto, la vendita sarà suddivisa in più finestre prioritarie per premiare i sostenitori più fedeli, offrendo prezzi vantaggiosi prima dell’eventuale fase libera.

Il calendario delle fasi di vendita

A inaugurare la prelazione saranno gli Abbonati Plus della stagione 2026/27, che potranno accedere alla vendita da mercoledì 4 novembre alle ore 15.00 fino a giovedì 5 novembre alle 23.59. Ciascun abbonato Plus avrà la possibilità di acquistare fino a un massimo di 4 biglietti nei settori disponibili usufruendo di un listino dedicato.

Da venerdì 6 novembre alle ore 15.00 a domenica 8 novembre alle 23.59 la finestra si allargherà a tutti gli altri abbonati, sempre con un limite di 4 tagliandi per persona e tariffe agevolate. Negli stessi giorni ed orari spazio anche alla Fase Milan Club: inserendo il codice della propria tessera socio, gli affiliati potranno acquistare fino a 4 biglietti, a patto che siano tutti intestati ad altri titolari della medesima tessera.

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Prezzi e promozioni per le famiglie

Particolarmente accessibile la politica dei prezzi varata dal club: nella fase dedicata agli abbonati il costo di partenza sarà di soli 19€. Grande attenzione è stata riservata anche alle famiglie, ai giovani e ai tifosi Senior: per le categorie Under 16 e Over 60 saranno infatti attive speciali tariffe ridotte in diversi settori dello stadio, con prezzi d’ingresso a partire da 14€.

Dove acquistare

I biglietti saranno acquistabili sia online tramite il canale ufficiale booking.acmilan.com, sia nei punti vendita fisici: il Ticket Office di Casa Milan, il Flagship Store di via Dante e i circuiti autorizzati Vivaticket. Si preannuncia una grande cornice di pubblico per accogliere il club inglese e spingere i rossoneri verso il passaggio del turno.