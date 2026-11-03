Cisse in Nazionale? Una chiamata che sarebbe giusta, oltre che in ritardo: i numeri dell’attaccante del Milan parlano per lui

Cisse potrebbe essere convocato da Roberto Mancini per le prossime giornate di Champions League e potremmo dire: finalmente!

Il momento della svolta potrebbe essere finalmente arrivato. Tra le notizie più calde del giorno spicca il nome di Alphadjo Cisse, pronto a ricevere la sua prima, meritatissima chiamata da parte del commissario tecnico Roberto Mancini per i prossimi impegni dell’Italia in Nations League contro Francia e Belgio.

Una convocazione nell’aria, che profuma quasi di riconoscimento tardivo per quanto mostrato in campo. Viste le prestazioni sfoderate in questo avvio di stagione, il giovane talento avrebbe meritato un palcoscenico importante e spazio in azzurro già nella precedente tornata tra settembre e ottobre.

Con la maglia del Milan, Cisse ha già lasciato il segno timbrando il cartellino per 7 volte complessive tra i confini della Serie A e le sfide europee di Europa League, confermandosi un elemento imprescindibile per imprevedibilità, inserimenti e freschezza offensiva. Numeri di primissimo piano che trovano ulteriore conferma nelle recenti apparizioni con la maglia dell’Under 21, dove il centrocampista rossonero ha trascinato i compagni grazie a una performance di livello assoluto, impreziosita da giocate da predestinato — come la straordinaria prova offerta contro l’Armenia.

LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SUL MILAN

La “linea verde” invocata a gran voce da ambiente e critica trova in Cisse il profilo ideale: estro, duttilità tattica e personalità da veterano nonostante la giovane età. Adesso spetta a Mancini premiarne la crescita esponenziale, regalandogli un palcoscenico internazionale che i tifosi e gli addetti ai lavori invocano a gran voce