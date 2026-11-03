Cardinale guarda al mercato di gennaio: priorità alla difesa, ma spunta anche Tresoldi

I rossoneri si preparano a intervenire nella finestra invernale per rinforzare la rosa a disposizione di Amorim. L’emergenza in difesa spinge la società a cercare un nuovo centrale

Il Milan guarda già al mercato di gennaio. La proprietà rossonera, con Gerry Cardinale in prima linea, starebbe valutando nuovi interventi per completare la rosa e rispondere alle necessità emerse nella prima parte della stagione. A riferirlo è Luca Bianchin della Gazzetta dello Sport, che individua nella difesa il reparto maggiormente bisognoso di rinforzi.

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Difesa, è emergenza: torna di moda Gonçalo Inácio

La situazione nel reparto arretrato richiede attenzione. De Winter e Pavlović stanno giocando con grande continuità, mentre gli infortuni di Tomori e Gabbia hanno ridotto ulteriormente le alternative. Gila rappresenta un’altra soluzione per il reparto, ma le rotazioni sono limitate e Terracciano e Diawara non hanno ancora avuto occasioni significative a questi livelli.

Anche Amorim ha evidenziato le difficoltà legate a una rosa condizionata dagli infortuni, che limita la possibilità di applicare con continuità il suo calcio, basato su pressione e intensità.

Per questo motivo, a gennaio potrebbe arrivare un nuovo difensore. Tra i nomi torna quello di Gonçalo Inácio dello Sporting CP, già seguito durante il mercato estivo, quando la richiesta del club portoghese si aggirava intorno ai 40 milioni di euro.

Attacco, riflettori puntati su Nicolò Tresoldi

Il discorso offensivo resta invece più complesso. Il Milan ha investito oltre 70 milioni di euro per Gonçalo Ramos e vuole concedergli tempo per dimostrare il proprio valore.

Nel frattempo, però, Cardinale avrebbe individuato un altro profilo particolarmente interessante: Nicolò Tresoldi, attaccante del Bruges, protagonista di una tripletta contro l’Inter in Champions League.

Il giovane centravanti, milanista fin da bambino, vedrebbe di buon occhio un trasferimento in rossonero. L’ostacolo principale resta però il Bruges, che in estate valutava il cartellino circa 50 milioni di euro.

La difesa rappresenta la priorità, ma il Milan continua a guardare anche al futuro del proprio attacco. Gennaio potrebbe riservare novità importanti.