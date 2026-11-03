Kakà e l’amore eterno per il Milan: «Milano è la mia seconda casa, a San Siro sempre da pelle d’oca»

L’ex Pallone d’Oro si racconta a NSS Sports dopo l’ingresso nella Hall of Fame rossonera: i ricordi dei trionfi, i compagni d’eccezione e il coro indimenticabile del popolo di San Siro

Sabato sera è stata la serata del derby vinto dal Milan ma è stata anche la serata del ritorno di Ricardo Kakà a San Siro, premiato prima della partita con l’inserimento nella Hall of Fame del club rossonero. Un momento carico di emozione per tutti i tifosi rossoneri presenti a San Siro e non solo, ma soprattutto un momento emotivamente significativo per lo stesso Kakà che non ha saputo trattenere le lacrime. La pagina Instagram di NSS Sports ha pubblicato una breve intervista alla leggenda rossonera, che ha ripercorso il suo legame indissolubile con l’ambiente milanista.

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Tra ricordi di vittorie e campioni leggendari: le parole dell’icona rossonera

Nostalgia, senso di appartenenza e gratitudine verso una piazza che lo ha incoronato tra i più grandi della storia del calcio. Il fuoriclasse brasiliano ha espresso così tutto il suo affetto per il capoluogo lombardo e per la tifoseria del Diavolo:

«Milano per me è una seconda casa: è la parola che mi viene in mente quando penso a questa città. Sono stato veramente fortunato ad avere tantissimi grandi campioni al mio fianco, nel Milan, in Nazionale, a Madrid: ho giocato con campioni bravissimi. Il più elegante? Zidane anche se non ci ho giocato insieme ma contro. I momenti più belli legati a San Siro sono sicuramente le vittorie, la celebrazione della Champions League nel 2007, tante partite come quella con il Manchester o quella contro la Roma quando abbiamo vinto lo Scudetto: tanti momenti però tutte le volte che entravo a San Siro e sentivo il coro ‘Siam venuti fin qua, siam venuti fin qua…’, avevo la pelle d’oca».

Le dichiarazioni di Kakà confermano ancora una volta una storia d’amore viscerale, capace di resistere all’usura del tempo e rinforzata da una notte di festa a tinte rossonere.