MN24 – Mercato Milan, non solo Rabiot: anche Musah verso il rinnovo. Pronto un nuovo contratto fino al 2032

La dirigenza rossonera vuole continuare a blindare i propri giocatori e prepara un nuovo confronto con l’entourage del centrocampista statunitense Musah

Il Milan non vuole fermarsi ai rinnovi già programmati e guarda anche al futuro di Yunus Musah. La società rossonera avrebbe intenzione di avviare presto i contatti con l’entourage del centrocampista americano per discutere un nuovo accordo contrattuale e riconoscergli un adeguamento economico.

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Secondo quanto riportato da Milannews24, il club vorrebbe anticipare i tempi e mettere al sicuro il futuro del giocatore, considerato una risorsa importante per il progetto tecnico rossonero.

Musah-Milan, rinnovo fino al 2031 con opzione per il 2032: ecco le cifre

Attualmente Musah ha un contratto in scadenza nel 2029, con un’opzione per il prolungamento fino al 2030 a favore del Milan. La nuova proposta allo studio prevederebbe invece un’estensione fino al 30 giugno 2031, con un’ulteriore opzione per il 2032 sempre nelle mani del club.

La novità più significativa riguarderebbe però l’aspetto economico. Il centrocampista percepisce attualmente circa 2 milioni di euro netti a stagione, ma la società sarebbe pronta a riconoscergli uno stipendio decisamente più importante.

L’obiettivo sarebbe raggiungere quota 3,5 milioni di euro netti all’anno, premiando il percorso del giocatore e la sua importanza all’interno della rosa.

I dialoghi con gli agenti non sarebbero ancora entrati nella fase decisiva, ma la volontà del Milan appare chiara: costruire continuità e blindare i propri giocatori attraverso contratti più lunghi.

Dopo gli altri dossier aperti a Milanello, anche Musah potrebbe diventare protagonista delle prossime mosse societarie. Il mercato rossonero, dunque, non guarda soltanto ai nuovi acquisti, ma anche alla costruzione del futuro.