Milan, doppia sfida in arrivo: Amorim prepara due formazioni diverse tra Ferencváros e Genoa

Giovedì l’impegno europeo a San Siro, domenica la trasferta al Ferraris contro il Genoa: il tecnico rossonero studia un ampio turnover per gestire le energie, con diversi cambi tra i titolari delle due partite. Ecco le probabili formazioni

Settimana intensa per il Milan di Amorim, atteso da due appuntamenti importanti in pochi giorni. Giovedì a San Siro arriverà il Ferencváros per la quarta giornata europea, mentre domenica 8 novembre alle ore 15 i rossoneri saranno impegnati al Ferraris contro il Genoa.

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Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l’allenatore starebbe preparando due formazioni differenti, con rotazioni mirate soprattutto tra porta, difesa e centrocampo.

Milan-Ferencváros: Torriani titolare, riposa Modric

Contro gli ungheresi mancherà Maignan, squalificato dopo l’espulsione contro il Bournemouth. Al suo posto spazio a Torriani. In difesa, complici gli infortuni di Tomori e Gabbia, le alternative sono limitate: possibile occasione per Terracciano, con Gila, De Winter (favorito su Pavlovic) ed Estupiñán a completare il reparto.

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A centrocampo ci sarà Jashari, affiancato da uno tra Musah e Rabiot, mentre Modric dovrebbe riposare. Sulla trequarti spazio a Hutchinson e Bartesaghi, con Cisse alle spalle di Gonçalo Ramos.

Probabile formazione (4-2-3-1): Torriani; Terracciano, Gila, De Winter, Estupiñán; Jashari, Musah; Hutchinson, Cisse, Bartesaghi; Gonçalo Ramos.

Genoa-Milan: tornano Maignan, Modric e Pulisic

Domenica al Ferraris si cambia. Maignan tornerà titolare, mentre in difesa sono attesi Gila, De Winter e Pavlovic. A centrocampo dovrebbe essere confermato il trio del derby: Rabiot, Musah e Modric, con il francese libero di inserirsi.

Sulle corsie esterne agiranno Diawara e Moreira. In attacco, invece, è previsto il ritorno di Pulisic al fianco di Gonçalo Ramos.

Probabile formazione (3-5-2): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Moreira, Musah, Modric, Rabiot, Diawara; Pulisic, Gonçalo Ramos.

La gestione delle energie sarà fondamentale: Amorim vuole arrivare alla sfida contro il Genoa con una squadra competitiva e nelle migliori condizioni fisiche.