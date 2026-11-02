MN24 – Idea Mandela Keita per gennaio: il centrocampista del Parma è un’ipotesi in casa rossonera

I rossoneri guardano al mercato invernale e valutano un possibile rinforzo per il centrocampo: il nome di Mandela Keita è finito sul taccuino della dirigenza
Il Milan studia nuove soluzioni per rinforzare il centrocampo e guarda anche in casa Parma. Tra i profili che interessano alla dirigenza rossonera c’è infatti Mandela Keita, centrocampista belga che potrebbe diventare un obiettivo concreto in vista della sessione invernale di calciomercato.
Secondo quanto riportato da Milannews24, il club milanese potrebbe provare ad affondare il colpo a gennaio, ma soltanto qualora si presentassero le condizioni giuste per impostare l’operazione.
Keita-Milan, caratteristiche ideali: sarebbe il vice Musah
Il nome del centrocampista del Parma non sarebbe casuale. Keita viene apprezzato soprattutto per le sue caratteristiche fisiche e tattiche, considerate particolarmente adatte alle esigenze della squadra rossonera.
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Dinamismo, intensità, capacità di recuperare palloni e aggressività nei duelli sono qualità che lo rendono un profilo interessante per il centrocampo milanista.
In particolare, il belga sarebbe individuato come il possibile vice di Yunus Musah, offrendo ad Amorim un’alternativa con caratteristiche simili e aumentando le soluzioni a disposizione durante la stagione.
Per il momento non si parla di una trattativa definita né di un’offerta ufficiale al Parma. Il Milan continuerà a monitorare la situazione, valutando costi e fattibilità.
Keita resta dunque un nome da seguire: gennaio potrebbe trasformarsi nell’occasione giusta per portarlo a Milanello.