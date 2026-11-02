Krosche sempre più vicino: servono 5-7 milioni per liberarlo dall’Eintracht. Le ultime

La pista che porta a Markus Krösche acquista concretezza: il dirigente tedesco è un nome sempre più caldo per il futuro della dirigenza rossonera

Il Milan accelera per Markus Krösche. Il nome del dirigente dell’Eintracht Francoforte sta diventando sempre più concreto nei piani della società rossonera, intenzionata a individuare una figura di riferimento per rafforzare la propria struttura dirigenziale.

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A fare il punto sulla situazione è Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport Germania, secondo cui l’ipotesi di un approdo di Krösche a Milano sta prendendo quota. Tuttavia, al momento, non è ancora arrivata una chiusura definitiva dell’operazione.

Krösche-Milan, servono nuovi colloqui: ecco il nodo della clausola

La trattativa deve ancora superare alcuni passaggi importanti. I responsabili dei due club dovranno infatti confrontarsi per discutere concretamente la possibilità di separare Krösche dall’Eintracht e consentirgli di iniziare una nuova esperienza in Italia.

Il nodo principale riguarda soprattutto l’aspetto economico. Per avere il dirigente tedesco a disposizione già dal 1° gennaio 2027, il Milan dovrebbe versare una cifra compresa tra 5 e 7 milioni di euro, corrispondente al valore della clausola prevista dal suo contratto.

Una somma importante, ma che testimonia quanto i rossoneri possano considerare strategica questa operazione.

Il Milan prepara il futuro: Krösche è il nome caldo

Krösche rappresenterebbe un profilo di grande interesse per il progetto milanista, grazie al lavoro svolto in Germania e alla sua esperienza nella gestione dell’area sportiva.

La pista resta aperta e non c’è ancora un accordo, ma rispetto alle precedenti indiscrezioni il suo nome appare sempre più concreto. Le prossime interlocuzioni tra Milan ed Eintracht saranno decisive per capire se l’operazione potrà trasformarsi in realtà.