Vietato snobbare il Ferencváros: giovedì c’è un bivio decisivo per l’Europa League del Milan

Dopo il successo nel Derby di Milano contro l’Inter, i rossoneri sono chiamati a un’altra prova importante a San Siro. Il Ferencváros arriva con tre vittorie consecutive in Europa League

L’entusiasmo per aver conquistato il derby non deve trasformarsi in un pericoloso senso di appagamento. Il Milan di Ruben Amorim ha appena messo a segno una vittoria pesantissima contro l’Inter, ma adesso è chiamato a dimostrare di avere la stessa fame anche in Europa. Giovedì sera, alle 18:45, a San Siro arriva il Ferencváros, avversario tutt’altro che semplice da affrontare.

Milan Ferencvaros puoi vederla su NOW: clicca qui per le offerte del momento

Ecco, il primo errore che i rossoneri non devono commettere è proprio quello di considerare questa partita un semplice appuntamento di passaggio. L’Europa League non concede distrazioni e soprattutto non regala nulla a nessuno. Il Ferencváros è una squadra in grande condizione, capace di vincere tutte e tre le partite disputate finora nella competizione.

Ferencváros, attenzione ai numeri: tre vittorie e un attacco che fa paura

I numeri degli ungheresi parlano chiaro. Sono una delle cinque formazioni ancora a punteggio pieno dopo tre giornate e arrivano dal netto successo per 4-1 contro il Torreense. Un risultato che conferma la capacità offensiva di una squadra che ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà qualsiasi avversario.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Milan Live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale

C’è anche un dato storico particolarmente interessante: l’ultima volta che il Ferencváros aveva conquistato quattro vittorie consecutive in una grande competizione europea risaliva alla Coppa delle Fiere 1967-68. In quell’occasione arrivò addirittura a sei successi consecutivi, prima di perdere la finale contro il Leeds United.

Non siamo quindi davanti a un avversario da sottovalutare, ma a una formazione che ha entusiasmo, fiducia e ambizioni concrete.

Milan, giovedì non si può sbagliare: la qualificazione passa da San Siro

Il vero tema della vigilia riguarda però il peso specifico della partita. Per il Milan questa quarta giornata rappresenta un autentico bivio nel percorso europeo. Conquistare i tre punti significherebbe dare continuità ai risultati, consolidare la propria posizione in classifica e avvicinarsi sensibilmente all’obiettivo della qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

Al contrario, un passo falso rischierebbe di complicare il cammino e costringere i rossoneri a inseguire nelle successive giornate, aumentando la pressione e riducendo il margine di errore.

Amorim dovrà inevitabilmente ragionare sulle energie dopo le fatiche del derby, ma questo non significa poter abbassare la guardia. Le rotazioni sono necessarie, il turnover può essere intelligente, ma la mentalità della squadra deve rimanere quella mostrata contro l’Inter.

Non bisogna confondere il rispetto per gli avversari con la paura, ma nemmeno la superiorità tecnica con la certezza di vincere.

Vietato accontentarsi: il Milan deve dimostrare di essere grande anche in Europa

C’è un aspetto che spesso fa la differenza nelle competizioni internazionali: la capacità di affrontare con la stessa determinazione partite apparentemente diverse. Battere l’Inter nel derby è stato importante, ma non servirà a nulla se giovedì il Milan dovesse presentarsi con superficialità.

Il Ferencváros va affrontato con concentrazione, intensità e rispetto. San Siro dovrà diventare un fattore e i rossoneri dovranno imporre il proprio gioco fin dai primi minuti, senza concedere agli ungheresi la possibilità di prendere fiducia.

La qualificazione europea non si costruisce soltanto attraverso le grandi notti, ma soprattutto vincendo le partite che sembrano alla portata.

Ecco perché giovedì non è una partita come le altre: è un esame di maturità, un’occasione per dare continuità al derby e soprattutto un passaggio fondamentale per il futuro europeo del Milan.

Amorim è avvisato: il derby è già alle spalle, adesso bisogna pensare al Ferencváros. Vietato snobbare l’Europa League.