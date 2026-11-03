Avvio di stagione travolgente in rossonero: il CT azzurro studia il profilo del giovane attaccante in vista delle prossime selezioni
L’esplosione ad alti livelli di Alphadjo Cisse non sta passando inosservata ai vertici del calcio italiano. Il rendimento espresso finora con la maglia del Milan — testimoniato da un bottino di ben 7 marcature stagionali — ha spinto Roberto Mancini a valutare con estrema attenzione l’inserimento dell’ex Catanzaro nella lista dei prossimi convocati dell’Italia.
Flessibilità offensiva e fiuto del gol al servizio degli Azzurri
A fare la differenza nelle valutazioni dello staff tecnico azzurro è la straordinaria ecletticità del classe 2006. Capace di disimpegnarsi con disinvoltura da centravanti, da supporto alla punta centrale o da esterno d’attacco, Cisse unisce doti di imprevedibilità a una concretezza realizzativa fuori dal comune.
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Il Commissario Tecnico intende saggiare la capacità del giovane talento rossonero di replicare l’impatto devastante mostrato nei club anche sul palcoscenico internazionale. La strada appare ormai tracciata: il battesimo con la maglia della Nazionale maggiore rappresenta un traguardo sempre più concreto e imminente.