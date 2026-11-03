Dalla Germania: il Milan stringe per Markus Krösche. Cifre, indennizzo e la data per l’inizio della nuova avventura

I media tedeschi fanno il punto sul futuro dell’ex dirigente dell’Eintracht Francoforte: l’indennizzo richiesto per liberarlo e la tempistica per l’arrivo in rossonero

Il futuro di Markus Krösche sembra sempre più indirizzato verso i colori rossoneri. L’ex dirigente dell’Eintracht Francoforte, dimessosi lo scorso 18 ottobre ma ancora legato al club tedesco da un contratto in essere fino al giugno 2028, rappresenta il profilo individuato dalla proprietà per assumere la carica di Head of Football del Milan.

I dettagli dell’indennizzo e il possibile sbarco anticipato a gennaio

Secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport DE, la trattativa per liberare il dirigente tedesco richoserve un passaggio economico ben definito: per anticipare l’addio ed evitare di attendere la scadenza naturale dell’accordo nel 2027, servirà infatti un indennizzo compreso tra i 5 e i 7 milioni di euro, a meno che le parti non trovino un’intesa differente attraverso una mediazione tra i club.

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Nonostante i nodi legati alla buonuscita e ai compensi contrattuali, l’indiscrezione che circola con maggiore insistenza riguarda le tempistiche operative: l’ipotesi più concreta è che Krösche possa iniziare ufficialmente il suo nuovo incarico a Milano già dal 1° gennaio 2027, giusto in tempo per mettere mano alle strategie e alle manovre della sessione invernale di calciomercato.