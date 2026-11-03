Nuova idea per la difesa del Milan: occhi in Belgio su Massiré Sylla dell’Union Saint-Gilloise. Ecco i dettagli

Il gigante di 196 centimetri finisce nel mirino rossonero per gennaio: avviati i primi contatti per valutare la fattibilità del trasferimento

Il Milan guarda in Belgio per rinforzare la difesa di Ruben Amorim nel prossimo calciomercato invernale. Il nome nuovo sul taccuino della dirigenza rossonera è quello di Massiré Sylla, 21 anni, 196 centimetri, attualmente in forze all’Union Saint-Gilloise.

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Stando a quanto riportato dai colleghi de Il Corriere dello Sport, il club avrebbe già effettuato le prime telefonate esplorative con le parti in causa per capire la fattibilità dell’operazione già a gennaio, mentre il monitoraggio sul giocatore sarebbe iniziato da diverse settimane.

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Sylla viene considerato un profilo giovane, strutturato fisicamente e con ampi margini di crescita, caratteristiche che lo rendono estremamente funzionale ed interessante per le linee guida del progetto rossonero.