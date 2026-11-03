Il Milan non molla Gonçalo Inácio: Sporting bottega carissima, ma Cardinale valuta l’investimento per la difesa

I rossoneri continuano a seguire il centrale portoghese espressamente gradito da Amorim: sul tavolo la valutazione monstre dei lusiani e il ballottaggio con le opzioni low cost

Il Milan continua a seguire Gonçalo Inácio per rinforzare la difesa di Ruben Amorim. Il difensore dello Sporting Lisbona resta uno dei profili più apprezzati dalla dirigenza, ma la valutazione del centrale portoghese continua a essere molto elevata: per strapparlo ai Leões potrebbero servire oltre 40 milioni di euro.

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Le strategie della proprietà: tra il grande colpo e le alternative economiche

Gerry Cardinale ha promesso interventi sul mercato, e la priorità sarà proprio il reparto arretrato, complice anche le difficoltà che Amorim sta riscontrando in questo avvio di stagione nel trovare la giusta quadratura difensiva. Il club dovrà quindi decidere se affondare il colpo e investire una cifra importante su Inácio oppure orientarsi su alternative più sostenibili e di prospettiva, come il giovane colosso Massiré Sylla.