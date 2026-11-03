Conferenza stampa Amorim: svelato chi affiancherà il tecnico del Milan alla vigilia dell’Europa League

Conferenza stampa Amorim alla vigilia di Milan Ferencvaros, ecco chi affiancherà il mister davanti ai microfoni!

È tempo di serate da dentro o fuori a Milanello. Dopo la ripresa degli allenamenti, i rossoneri sono scesi in campo per preparare il delicato impegno della quarta giornata della League Phase di Europa League. Giovedì alle ore 18.45, il prato di San Siro farà da cornice alla sfida contro gli ungheresi del Ferencvaros, un ostacolo sulla carta ben più insidioso di quanto si possa pensare.

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Il cammino europeo del Milan impone una svolta: serve assolutamente la vittoria per raddrizzare la rotta e non compromettere il prosieguo della competizione. Di fronte ci sarà un avversario in salute e di grande affidabilità, reduce da un’annata quasi perfetta con appena una sconfitta in ventiquattro partite e finora imbattuto nel cammino europeo stagionale.

Il programma della vigilia

La marcia di avvicinamento al match entrerà nel vivo domani, in una giornata interamente dedicata alle ultime rifiniture a Milanello. I rossoneri scenderanno sul terreno di gioco per la seduta di rifinitura fissata alle ore 11.15. Come di consueto, i primi trenta minuti dell’allenamento saranno aperti ai media, offrendo un primo colpo d’occhio sulle condizioni della squadra.

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Alle ore 4 del pomeriggio, i riflettori si sposteranno sulla sala stampa per l’appuntamento ufficiale con i giornalisti. Il tecnico Ruben Amorim, affiancato per l’occasione dal difensore centrale Koni De Winter, risponderà alle domande dei cronisti per presentare i temi tattici e le insidie di una gara cruciale. Un momento fondamentale per capire l’umore e la strategia della squadra alla vigilia di una notte europea che promette scintille e in cui i rossoneri non possono permettersi passi falsi.