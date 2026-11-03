Gervinho svela: «Anche il Milan mi aveva cercato prima del trasferimento alla Roma». Il retroscena

L’ex attaccante ivoriano racconta i retroscena del suo approdo in giallorosso: oltre ai rossoneri, anche Inter e Juventus avevano manifestato interesse nei suoi confronti

Gervinho, ex calciatore ivoriano, ha avuto un passato importante in Serie A, specialmente con le maglie della Roma e del Parma. L’ex esterno offensivo africano ha parlato ai microfoni del portale IlovePalermoCalcio.com, che lo ha intervistato in esclusiva.

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Tra i vari temi affrontati, anche quello relativo al suo trasferimento alla Roma, arrivato dopo l’interesse di diversi importanti club italiani. Tra questi c’era anche il Milan, che aveva chiesto informazioni sul giocatore prima che approdasse nella Capitale.

Il retroscena di Gervinho sul trasferimento alla Roma: anche il Milan era interessato

L’ex attaccante ha raccontato come, prima della firma con i giallorossi, diverse società avessero manifestato interesse nei suoi confronti. Un retroscena interessante che coinvolge anche i rossoneri.

PAROLE – «Molti si fecero vivi in quel periodo. L’Inter si era fatta avanti prima che firmassi per la Roma, ma c’era anche la Juventus. Anche il Milan aveva chiesto informazioni. Ma quando mi ha chiamato la Roma, con Rudi Garcia che conoscevo molto bene, non ho esitato a lungo».

Alla fine, dunque, fu decisiva la chiamata di Rudi Garcia, allenatore che Gervinho conosceva già molto bene e con il quale aveva condiviso l’esperienza al Lille. Un rapporto che contribuì a convincerlo ad accettare la proposta romanista, lasciando sullo sfondo anche l’interesse del Milan.