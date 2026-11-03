Rabiot segna grazie ad uno schema perfetto, il BordoCam svela quanto accaduto in Milan Inter: da applausi!

Rabiot trova il 2-0 grazie ad uno schema che è stato preparato perfettamente, Chivu abbocca e poi tutto va come previsto dallo staff tecnico del Milan

Le telecamere del “BordoCam” di DAZN continuano a regalare perle e retroscena imperdibili. Al centro dell’attenzione c’è il gol del 2-0 firmato da Adrien Rabiot nel derby di sabato scorso, vinto dai rossoneri per 3-1. Una rete apparentemente estemporanea ma che, a un’attenta analisi televisiva, si rivela essere il frutto di uno schema da manuale, studiato nei minimi dettagli e nel quale l’Inter — Cristian Chivu in primis — è cascata in pieno.

Tutto nasce da un calcio d’angolo: Luka Modric agisce da perfetta esca per attirare le marcature, mentre i blocchi eseguiti con tempismo chirurgico da Ramos e Diawara liberano lo spazio necessario. Il traversone preciso di Moreira innesca il centrocampista francese, il cui tiro-cross fulminante si insacca imparabile sul palo lontano, beffando la retroguardia nerazzurra.

LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SUL MILAN

Subito dopo la palla in rete, l’esultanza racconta la genesi del capolavoro tattico: il numero 14 rossonero indica immediatamente la panchina, mentre Rúben Amorim e Filippo Terracciano si lasciano andare a festeggiamenti sfrenati, correndo ad abbracciare l’addetto alle palle inattive dello staff tecnico. Un trionfo della lavagna tattica che ha indirizzato la stracittadina, confermandosi decisivo ai fini del risultato finale. Quando i dettagli fanno la differenza, il merito è soprattutto di chi li studia dietro le quinte.