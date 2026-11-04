Amorim a Sky alla vigilia di Milan Ferencvaros: «Derby? Non ho mai avuto questa sensazione di vicinanza della gente»

Amorim a Sky alla vigilia di Milan Ferencvaros ha parlato degli aspetti che lo hanno sorpeso del derby e la sfida europea di domani

Il Milan si prepara ad affrontare il Ferencvaros in Europa League dopo la grande vittoria conquistata nel derby contro l’Inter. Alla vigilia della sfida europea, Ruben Amorim, oltre alla classica conferenza stampa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, nell’intervista one-to-one realizzata da Peppe Di Stefano, soffermandosi sulle sensazioni lasciate dalla stracittadina, sull’avversario e sulla necessità di mantenere alta la concentrazione.

Milan Ferencvaros puoi vederla su NOW: clicca qui per le offerte del momento

IL DERBY E L’ATMOSFERA A MILANELLO – «È importante, non possiamo dire diversamente, quando vinci. E quando vinci una partita del genere rimangono buone sensazioni, però poi è importante dimenticarsene e usare queste buone sensazioni in allenamento per prepararsi. Usare la fiducia ma dimenticarsene, perché il calcio va giorno per giorno e domani abbiamo una sfida importante. Siamo felici senza dubbio perché abbiamo vinto il Derby. Vogliamo tenere questo mood e andare avanti a vincere ancora».

IL POPOLO ROSSONERO NEL DERBY – «Non me lo aspettavo. Quando hai un po’ di esperienza nel calcio, e io ce l’ho anche in Premier League… Non ho mai avuto questo feeling, questa sensazione di vicinanza della gente. Sono state cose speciali. Non mi aspettavo un ambiente così bello, anche se so quanto sia importante per le persone una partita così: puoi sentirlo. Quando ero in giro con i bambini tutti parlavano del Derby, ed è una cosa che dobbiamo conservare: è stato speciale. Ho passato tanto tempo con mister Cardinale, abbiamo capito quanto fosse importante per il club e per i tifosi».

IL FERENCVAROS – «Sono abituati a vincere partite, sono a loro agio in questa competizione. Veniamo da una partita importante, ma ora c’è un’altra competizione che ci aspetta, domani è un’altra partita e dobbiamo accettare che è cruciale per il nostro futuro in Europa League. Siamo pronti a dimenticare il passato e ad andare avanti».

LE ROTAZIONI E LA CONTINUITÀ – «Penso che sia il segreto per provare a vincere ogni tipo di competizione alla quale si partecipa. Abbiamo perso tanti giocatori per infortunio ultimamente, tutti devono essere pronti. E questo è un passaggio importante: possiamo ruotare ma dobbiamo mantenere la continuità. E dobbiamo considerare che contro il Bournemouth, a causa nostra, non è stata una partita ben fatta. Maignan è stato espulso subito, poi non abbiamo giocato bene. Abbiamo fatto una buona partita col Salisburgo e domani dobbiamo essere sicuramente più concreti. Dobbiamo essere consapevoli sulle loro transizioni, dobbiamo essere concentrati sui calci piazzati ed essere sul pezzo, presenti su tutto. Dobbiamo fare una prestazione di alto livello: a volte non lo abbiamo fatto».

LEGGI ANCHE – Ultimissime Milan Live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale

DIAWARA E IL LAVORO DEL CLUB – «Sono molto felice. Il nostro reparto scouting ha fatto un ottimo lavoro a segnalare questo giocatore. Sicuramente è difficile giocatori del genere, è importante riconoscere il lavoro del club. E quando fai una scelta del genere non sai mai davvero come andrà: è un ragazzo giovane che non aveva esperienza in prima divisione neanche in Francia. Sicuramente il merito è suo, ma anche dei compagni di squadra. I compagni gli hanno trasmesso i nostri principi, lo staff anche l’ha aiutato nell’ambientamento. Ma è una sorpresa per tutti, non c’è niente da dire. Ci aspettavamo un rendimento importante ma è andato anche oltre».

Le parole di Amorim a Sky Sport confermano dunque la necessità di voltare immediatamente pagina dopo il derby: la vittoria contro l’Inter ha dato entusiasmo e fiducia al gruppo, ma il tecnico portoghese vuole trasformare quelle sensazioni positive in continuità, anche in Europa League. Il Ferencvaros rappresenta così un nuovo banco di prova per un Milan chiamato a dimostrare di saper mantenere lo stesso livello di attenzione e intensità indipendentemente dagli uomini scelti.