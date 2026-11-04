Arbitro Genoa Milan: designato il fischietto del match

Arbitro Genoa Milan, ufficiale la designazione per l’undicesima giornata di Serie A: sarà Massa a dirigere la sfida del Ferraris



È stata resa nota la designazione arbitrale di Genoa-Milan, partita valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A, in programma domenica 8 novembre alle ore 15:00.

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A dirigere l’incontro sarà Massa, che sarà assistito da Alassio e Rossi L. Il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Doveri, mentre al VAR ci sarà Camplone, con Marini nel ruolo di AVAR.

Una partita importante per entrambe le squadre, con i rossoneri di Ruben Amorim chiamati a conquistare punti preziosi in una trasferta tutt’altro che semplice contro la formazione rossoblù.

Di seguito la designazione completa comunicata per la gara del Ferraris.

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LA DESIGNAZIONE ARBITRALE COMPLETA DI GENOA-MILAN

GENOA-MILAN (Domenica 8/11 h. 15.00)

MASSA

ALASSIO – ROSSI L.

IV: DOVERI

VAR: CAMPLONE

AVAR: MARINI