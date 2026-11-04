Milan, tegola Chukwueze: operazione riuscita a Londra, stop di circa tre mesi

L’esterno nigeriano Chukwueze è finito sotto i ferri per risolvere il problema all’anca sinistra. Amorim perde un’altra pedina offensiva dopo Saelemaekers

Il Milan ha comunicato ufficialmente che Samuel Chukwueze è stato operato a Londra per risolvere il problema fisico all’anca sinistra che lo tiene lontano dal campo ormai da alcune settimane.

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MILAN, CHUKWUEZE OPERATO: I TEMPI DI RECUPERO

Questo il comunicato pubblicato dal club rossonero:

COMUNICATO – «AC Milan comunica che Samuel Chukwueze è stato sottoposto a un intervento chirurgico a Londra per risolvere la rottura del tendine del muscolo tensore della fascia lata dell’anca sinistra. L’intervento, eseguito dal Prof. Ernest Schilders alla presenza del Dottor Stefano Mazzoni, è perfettamente riuscito. Il calciatore farà rientro in Italia già nella giornata di oggi, dove inizierà il percorso riabilitativo».

L’intervento è dunque perfettamente riuscito, ma per il rientro in campo servirà ancora parecchio tempo. Secondo quanto appreso dalla redazione di Milannews24, i tempi di recupero sono stimati in circa tre mesi.

Una brutta notizia per il club rossonero e per Ruben Amorim, che perde un giocatore protagonista di un buon avvio di stagione.

EMERGENZA INFORTUNI: ANCHE SAELEMAEKERS OPERATO

L’assenza di Chukwueze si aggiunge a quelle di Matteo Gabbia e Alexis Saelemaekers, entrambi indisponibili per diversi mesi.

Il belga, in particolare, è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia destra lo scorso 13 ottobre. Anche in questo caso il Milan aveva comunicato ufficialmente l’esito positivo dell’operazione:

COMUNICATO – «AC Milan comunica che, nella giornata odierna, ad Amsterdam, Alexis Saelemaekers è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia destra. L’intervento di pulizia artroscopica e stabilizzazione, eseguito dal Dr. Gino Kerkhoffs alla presenza del Dr. Andrea Bulgheroni e di Diego Mantovani dello staff medico del Milan, è perfettamente riuscito».

Un doppio problema per Amorim, costretto a fare i conti con un’emergenza che coinvolge diversi reparti proprio in una fase importante della stagione.