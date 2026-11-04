Milan Ferencvaros, Amorim prepara la rivoluzione: tanti cambi e riposo per i big

Ampio turnover in Europa League per il tecnico rossonero: Camarda scalpita, Modric verso la panchina. Ecco le possibili scelte di formazione

Come già accaduto nelle precedenti partite di Europa League, Ruben Amorim è pronto a rivoluzionare il Milan in vista della sfida di domani contro il Ferencvaros, valida per la quarta giornata della fase campionato. L’obiettivo è gestire le energie e concedere spazio a chi finora ha trovato meno minutaggio, considerando anche l’insidiosa trasferta di domenica contro il Genoa.

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RAMOS E PULISIC VERSO LA PANCHINA: CAMARDA SPERA

Secondo il Corriere dello Sport, il reparto offensivo sarà quello maggiormente interessato dal turnover. Gonçalo Ramos e Christian Pulisic potrebbero infatti osservare un turno di riposo. Al posto del portoghese scalpita Francesco Camarda, desideroso di sfruttare un’eventuale occasione dal primo minuto. Alle sue spalle potrebbe agire Alphadjo Cisse, attuale capocannoniere della competizione con tre reti.

MODRIC RIPOSA, JASHARI E MUSAH TITOLARI

A centrocampo dovrebbe fermarsi Luka Modric. Possibile gestione anche per Adrien Rabiot e Diego Moreira, entrambi reduci da un affaticamento muscolare. Spazio dunque ad Ardon Jashari e Yunus Musah, mentre sulla fascia dovrebbe tornare titolare Omari Hutchinson.

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DIFESA, LE SCELTE SONO OBBLIGATE

In difesa le alternative sono decisamente più limitate a causa degli infortuni di Matteo Gabbia e Fikayo Tomori. Anche Mario Gila, rientrato nel derby dopo un problema fisico, potrebbe riposare: al suo posto è pronto Filippo Terracciano.

Amorim vuole arrivare alla sfida con il Genoa con i titolarissimi freschi: contro il Ferencvaros sarà quindi l’occasione per testare le seconde linee.