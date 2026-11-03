Milan Ferencvaros, i 3 punti sono obbligatori: quanti ne servono per arrivare tra le prime 8 in Europa League?

Milan Ferencvaros una gara che sposterà tanto nel cammino della squadra di Ruben Amorim: quanti punti servono per arrivare tra le prime 8 in Europa League?

Una serata amara e ricca di rimpianti l’ultima europea dal Milan, sconfitto in trasferta dal Bournemouth nonostante abbia disputato oltre un’ora di gioco in superiorità numerica per l’espulsione di Maignan. Un ko pesante che lascia la squadra di Rúben Amorim a quota tre punti dopo le prime tre giornate della fase a girone unico di Europa League.

Ora, però, è vietato guardarsi indietro. La testa e le energie dei rossoneri sono già proiettate al prossimo, fondamentale impegno: giovedì il Milan giocherà in casa a San Siro contro il Ferencváros, una sfida dall’alto coefficiente di difficoltà considerando che la compagine ungherese si presenta da imbattuta e al momento è a quota 9 punti su 9 in classifica.

Alla luce di questo avvio in salita, la domanda sorge spontanea: di quanti punti avranno bisogno i rossoneri per evitare le insidie dei playoff e garantirsi il pass diretto per gli ottavi di finale tra le prime otto? Analizzando lo storico del nuovo format, la soglia per l’ottavo posto si attesta solitamente tra i 14 e i 16 punti. Per un club con le ambizioni del Diavolo, l’obiettivo minimo resta la qualificazione diretta: la tabella di marcia impone di conquistare almeno altri 11 punti nelle cinque sfide rimanenti.

LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SUL MILAN

Il calendario offre comunque margini e opportunità per invertire la rotta. Oltre al big match imminente contro gli ungheresi, il cammino europeo riserverà ai rossoneri le sfide contro Olympiacos, Sunderland, Levski Sofia e Ararat. Per non compromettere anzitempo la stagione continentale, servirà un immediato cambio di marcia, a cominciare dalla notte di San Siro: ripartire per centrare la vittoria e rilanciare le ambizioni europee.