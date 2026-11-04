Filippo Galli promuove Cardinale: «Un discorso sincero, ha fatto mea culpa. Ma la strada è ancora lunga»

L’ex difensore rossonero Galli racconta la cena con il patron del Milan: parole apprezzate, ma adesso servono fatti, investimenti e una nuova governance

La cena organizzata da Gerry Cardinale con diversi ex giocatori del Milan continua a far discutere. Tra i presenti c’era anche Filippo Galli, ex difensore, allenatore e dirigente rossonero, che ha raccontato a Gazzetta.it le impressioni suscitate dal discorso pronunciato dal proprietario di RedBird.

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Le parole di Cardinale sono state accolte positivamente da Galli, che ha apprezzato soprattutto la volontà di riconoscere gli errori commessi e di ribadire l’impegno a investire nel futuro del club. L’ex rossonero, tuttavia, invita a non fermarsi alle dichiarazioni: adesso servono risposte concrete.

Ecco le sue parole:

PAROLE – «Ha parlato per mezzora abbondante, ed è stato un discorso che ho percepito accorato, sincero. Sottolineerei in particolare il mea culpa sugli errori commessi. Direi che è un buon inizio, sono state parole che sono sembrate sentite, e non dovute. Ma la strada è ancora lunga. Ha insistito sul fatto che proseguirà a investire. Direi che ha capito come funziona il calcio in Italia rispetto a quello americano, dove è tutto più tranquillo. Poi ha speso parole belle sul percorso di Berlusconi nel club, sottolineando però che oggi Berlusconi si troverebbe a che fare con un mondo cambiato, dove diventa vitale la sostenibilità finanziaria. Ora attendiamo che si realizzi qualcosa… Adesso c’è un mercato di gennaio in cui intervenire, un’area tecnica da sistemare e definire. C’è la necessità di creare una governance di livello, altrimenti l’allenatore resta solo, e se per caso i risultati non arrivano…

Se mi ha sorpreso questa cena organizzata da Cardinale? In effetti sì, non ce l’aspettavamo. L’invito è arrivato dal Milan un paio di settimane prima. Per noi queste sono occasioni di ritrovarci fra ex compagni, per rappresentare il Milan. E questo al di là di chi è la proprietà».

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MERCATO, AREA TECNICA E GOVERNANCE: LE PRIORITÀ

Dal racconto di Filippo Galli emerge un messaggio preciso: le parole di Cardinale rappresentano un buon punto di partenza, ma non bastano. Il Milan ha bisogno di interventi concreti, a cominciare dal mercato di gennaio e dalla definizione di un’area tecnica all’altezza delle ambizioni del club.

Fondamentale anche la costruzione di una governance solida e competente, capace di sostenere il lavoro dell’allenatore e di garantire una struttura societaria adeguata.

Galli riconosce dunque un’apertura positiva da parte del proprietario rossonero, ma sottolinea che sarà soltanto il tempo, insieme alle prossime decisioni, a dimostrare la reale portata delle sue promesse.