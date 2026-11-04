Milan, ritorno al passato e affare da record: Adidas pronta a versare 500 milioni ai rossoneri!

Dal 2028 nuovo matrimonio tra il Diavolo e il colosso tedesco Adidas: un accordo decennale destinato a riscrivere i record della Serie A

Il Milan si prepara a una svolta storica sul fronte dello sponsor tecnico. Dall’estate del 2028, infatti, il club rossonero dovrebbe dire addio a Puma, partner dal 2018, per riabbracciare Adidas, marchio che ha accompagnato alcune delle pagine più gloriose della storia milanista.

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A riportare l’indiscrezione è La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come il legame tra il Diavolo e il brand tedesco abbia radici profonde. Le due realtà hanno già collaborato negli anni Settanta, nei primi anni Novanta con Sacchi e Capello in panchina e, soprattutto, dal 1998 al 2018. Un ventennio ricco di successi, durante il quale il Milan ha conquistato anche due Champions League.

MILAN-ADIDAS, CIFRE CLAMOROSE: 500 MILIONI IN DIECI ANNI

La parte più interessante riguarda naturalmente l’aspetto economico. Secondo le cifre riportate dalla Rosea, il nuovo accordo dovrebbe garantire al Milan 50 milioni di euro a stagione per dieci anni, per un totale di 500 milioni di euro.

Si tratterebbe di un’intesa senza precedenti per il calcio italiano, superiore anche agli accordi siglati da Juventus e Inter. I bianconeri hanno infatti sottoscritto con Adidas un contratto decennale da 408 milioni, mentre i nerazzurri incassano da Nike circa 30 milioni a stagione per otto anni.

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ADDIO PUMA, IL MILAN TRIPLICA LE ENTRATE

Il confronto con il precedente accordo rende ancora più evidente la crescita economica. Nel 2018 Puma era subentrata con un contratto da circa 14 milioni annui, cifra poi salita a circa 30 milioni con il rinnovo del 2022.

Con Adidas si arriverebbe dunque a 50 milioni a stagione, un incremento significativo che potrebbe garantire nuove risorse per il progetto sportivo di Gerry Cardinale.

Un ritorno dal sapore nostalgico, ma soprattutto un’operazione economica potenzialmente straordinaria per il futuro rossonero.