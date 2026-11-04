Chukwueze, paura per l’anca: possibile operazione e rientro a rischio fino alla primavera

Nuovi controlli per l’esterno nigeriano Chukwueze: il club valuta il percorso migliore, ma l’ipotesi dell’intervento chirurgico preoccupa
Preoccupazione in casa Milan per le condizioni fisiche di Samuel Chukwueze. L’esterno offensivo nigeriano continua a fare i conti con un problema all’anca sinistra e nelle prossime ore si sottoporrà a nuovi accertamenti medici per valutare con maggiore precisione l’entità del problema e individuare la soluzione più adatta.
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A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, secondo cui al momento lo staff medico rossonero ha scelto di procedere con una terapia conservativa, evitando quindi di ricorrere immediatamente all’intervento chirurgico. Una decisione che, tuttavia, non rappresenta ancora una soluzione definitiva.
Saranno infatti i prossimi controlli a stabilire se proseguire con le cure attuali oppure se sarà necessario intervenire chirurgicamente per risolvere definitivamente il problema.
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L’IPOTESI OPERAZIONE PREOCCUPA IL MILAN
Lo scenario meno favorevole riguarda proprio l’eventualità di un’operazione. Qualora si decidesse di procedere con l’intervento, infatti, i tempi di recupero si allungherebbero sensibilmente, con il rischio concreto che Chukwueze possa tornare a disposizione soltanto in primavera.
Una prospettiva che rappresenterebbe una perdita importante per il reparto offensivo rossonero, soprattutto considerando gli impegni ravvicinati tra campionato ed Europa.
EMERGENZA INFORTUNI CONTRO IL FERENCVAROS
Chukwueze sarà sicuramente indisponibile nella sfida di domani sera in Europa League contro il Ferencvaros. Ma i problemi per Ruben Amorim non finiscono qui.
Il tecnico dovrà infatti rinunciare anche a Pietro Terracciano, Matteo Gabbia, Alexis Saelemaekers, Ruben Loftus-Cheek e Fikayo Tomori, oltre allo squalificato Mike Maignan.
Tra i pali toccherà dunque al giovane Lorenzo Torriani, chiamato a difendere la porta rossonera in una serata particolarmente delicata.
Il Milan attende risposte dagli esami di Chukwueze: le prossime ore potrebbero essere decisive per capire quanto sarà lunga la sua assenza.