Fonseca: «Ero al Milan e il tecnico che avrebbe preso il mio posto era già stato ingaggiato. Ho dovuto svuotare in fretta la mia stanza»

Fonseca nella conferenza stampa di presentazione allo Sporting ha raccontato un retroscena legato al suo addio al Milan con il conseguente ingresso di Conceicao

Paulo Fonseca è pronto a iniziare un nuovo capitolo della sua carriera sulla panchina dello Sporting CP, lasciandosi alle spalle l’esperienza con il Lille. Durante la conferenza stampa di presentazione, l’allenatore portoghese ha dimostrato grande maturità e pragmatismo, ricordando l’addio rossonero e il subentro immediato di Sérgio Conceição per spiegare come funziona il mondo del pallone senza filtri né edulcorazioni.

Per ribadire la fluidità e la crudezza del mestiere di allenatore, l’ex tecnico del Milan ha voluto raccontare un aneddoto inedito legato agli ultimi momenti vissuti a Milanello: «Posso raccontarvi questa storia. Ero al Milan, stavamo giocando contro la Roma e il tecnico che avrebbe preso il mio posto era già stato ingaggiato. Il giorno dopo ho dovuto svuotare in fretta la mia stanza e il mio armadietto perché il nuovo allenatore voleva entrare. E sapete una cosa? Non ho ricevuto nemmeno una telefonata, ma non ce n’era bisogno. Nel calcio queste situazioni fanno parte del gioco e non me la sono presa. Dobbiamo capire, senza ipocrisia, che questi processi sono naturali».

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Nessun risentimento, dunque, né veleni verso la dirigenza milanista o verso il collega connazionale che ha preso il suo posto. Fonseca accetta le dinamiche del calcio moderno con estremo cinismo e professionalità, consapevole che i ribaltoni in panchina e le decisioni societarie repentine appartengono alla quotidianità di questo sport. Con questa lezione d’esperienza e senza fare spazio a retoriche o ipocrisie, il tecnico portoghese chiude definitivamente il capitolo italiano ed è pronto a proiettarsi con totale dedizione sulla nuova avventura al timone dello Sporting.