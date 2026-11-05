Como nella storia della Champions, nella top 6 dei risultati migliori di sempre ci sono tre partite del Milan: vi ricordate quali?

Como che vince 1-9 in casa del Lens facendo di fatto la storia, ma nella top 6 dei risultati migliori delle italiane ci sono anche 3 partite del Milan, la regina della Champions
Il Como di Cesc Fàbregas riscrive i libri di storia del calcio europeo con una prestazione semplicemente leggendaria. Nella notte del 4 novembre 2026, i lariani hanno travolto il Lens con un clamoroso 1-9 in trasferta, firmando la vittoria più larga di sempre ottenuta da una squadra italiana nella massima competizione europea. Un risultato che lascia a bocca aperta e proietta la favola comasca direttamente nell’olimpo del continente.
Analizzando le statistiche e la speciale classifica delle vittorie italiane con il maggior margine di gol in Europa, balza subito all’occhio la portata dell’impresa dei biancoblù, capaci di superare primati storici appartenuti a club ben più blasonati. Subito dietro a questa notte magica, infatti, resiste il ricordo del profondo passato rossonero: il 12 settembre 1962 il Milan schiantò l’Union Luxembourg per 8-0, inaugurando una tradizione di successi oceanici che vede proprio il Diavolo assoluto protagonista nella top 6 di questa speciale graduatoria.
Scorrendo la classifica dei successi più roboanti, troviamo al terzo e quarto posto due acuti firmati dalla Juventus: il 7-0 rifilato all’Olympiacos il 10 dicembre 2003 e l’identico punteggio con cui i bianconeri piegarono il Valur Reykjavik il 17 settembre 1986.
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A completare questo prestigioso quadro d’eccellenza ci pensano poi altre due gemme targate Milan, che occupano gli ultimi gradini di questa speciale top 6. I rossoneri brillano infatti con il sonoro 0-6 inflitto al Copenaghen il 20 ottobre 1993 e con l’altro 0-6 esterno conquistato sempre contro l’Union Luxembourg il 19 settembre 1962.
Nessuna formazione italiana, tuttavia, era mai spinta fino a quota nove reti in una singola notte europea. Il capolavoro tattico e realizzativo del Como di Fàbregas cancella i vecchi primati e consegna ai tifosi una pagina di sport destinata a rimanere leggendaria per generazioni.