Milan Ferencvaros streaming LIVE e diretta tv: dove vederla e tutte le info

Milan Ferencvaros, tutto quello che c’è da sapere sulla quarta giornata dell’Europa League 2026/27, ecco dove poter seguire il match

Dimenticare la pesante sconfitta per 0-3 contro il Bournemouth e ritrovare immediatamente la strada del successo. È questo l’obiettivo del Milan, atteso da un appuntamento importante nella 4ª giornata della fase-campionato della UEFA Europa League 2026-27. Giovedì 5 novembre, a San Siro, i rossoneri ospiteranno il Ferencváros, una delle formazioni più in forma della competizione.

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La squadra guidata da Ruben Amorim arriva alla sfida in un momento complicato, soprattutto per quanto riguarda la situazione degli indisponibili. Oltre alla squalifica di Mike Maignan, il tecnico deve fare i conti con una lunga lista di infortunati. Gli ultimi a fermarsi sono stati Ruben Loftus-Cheek e Fikayo Tomori, che si aggiungono a un’infermeria già particolarmente affollata.

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Dall’altra parte ci sarà un avversario tutt’altro che semplice da affrontare. Il Ferencváros è infatti a punteggio pieno dopo le prime tre giornate e arriva a Milano forte del convincente 4-1 contro il Torreense. La formazione ungherese può inoltre vantare uno degli attacchi più prolifici del torneo.

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Ci sono quindi tutti gli ingredienti per una partita intensa e combattuta, nella quale il Milan dovrà dimostrare carattere, qualità e voglia di riscatto.

MILAN-FERENCVÁROS: DATA, ORARIO E DOVE VEDERLA

Partita: Milan-Ferencváros

Milan-Ferencváros Data: giovedì 5 novembre 2026

giovedì 5 novembre 2026 Orario: ore 18:45

ore 18:45 Stadio: San Siro, Milano

San Siro, Milano Diretta TV: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (253)

Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (253) Streaming: NOW e Sky Go, previo abbonamento.

Per il Diavolo sarà fondamentale conquistare punti preziosi e rilanciare le proprie ambizioni europee. Ma contro un Ferencváros così in forma servirà una prestazione di grande personalità.

Anche Milannews24 seguirà la sfida di San Siro con aggiornamenti e contenuti dedicati prima, durante e dopo la partita, accompagnando i tifosi nel quattordicesimo appuntamento stagionale del Milan.



