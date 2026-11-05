Probabili formazioni Milan Ferencvaros, Amorim cambia ma senza esagerare: c’è qualche top a cui non si rinuncia!

Probabili formazioni Milan Ferencvaros: ci sarà spazio per il turnover ma non troppo, i rossoneri cercano punti contro la formazione ungherese

Tutto pronto a San Siro per la grande sfida europea. Da un lato il Milan guidato in panchina da Amorim, schierato con un compatto 4-4-1-1; dall’altro il Ferencvaros di Borbely, pronto a rispondere con il modulo 4-2-3-1. La tensione è alta e le scelte dei due tecnici delineano le strategie per una notte di calcio imperdibile.

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La situazione in casa Milan

Per i rossoneri, tra i pali c’è Torriani (96). La linea difensiva a quattro vede Bartesaghi (33), Diawara (13), De Winter (5) e F. Terracciano (42). A centrocampo agiscono Cisse (70), Jashari (30), Musah (80) e Hutchinson (20), con Rabiot (12) a supporto dell’unica punta Ramos (9). A disposizione di Amorim siede una panchina di spessore composta da Bouyer, Pittarella, Gila, Vladimirov, Estupinan, Comotto, Modric, Moreira, Pulisic e Camarda. Il quadro tattico segnala anche un BALLOTTAGGI Bartesaghi-Estupinan 80-20%. La situazione disciplinare e infermieristica vede SQUALIFICATI Maignan, DIFFIDATI nessuno, mentre gli INDISPONIBILI Pavlovic, Tomori, Loftus-Cheek, Saelemaekers, Gabbia, P. Terracciano, Chukwueze.

Così invece gli ospiti

Sul fronte ungherese, il Ferencvaros si schiera con Dibusz (90) in porta; reparto arretrato formato da O. Nagy (54), Gomez (4), Zohore (5) e O’Dowda (47); in mediana la diga è composta da Madarasz (72) e A. Nagy (6); sulla trequarti agiscono Arzani (15), Zachariassen (16) e Birmancevic (7), dietro al centravanti Yusuf (11). In panchina figurano A. Varga, Ori, Osvath, Raemaekers, Cadu, Corbu, Keita, Maiga, Rommens, Bero, Levi e Joseph. Per gli ospiti non risultano particolari grattacapi: i BALLOTTAGGI nessuno, SQUALIFICATI nessuno, DIFFIDATI nessuno, mentre l’unico INDISPONIBILI Kovacevic.

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