Dal flop con il Milan alla chiamata di Klopp: la clamorosa rinascita di Füllkrug con il Werder Brema

Dopo la parentesi deludente in rossonero, il bomber tedesco viaggia a ritmi record con il Werder Brema: la scelta del CT in vista dei prossimi impegni internazionali

Ha quasi dell’incredibile la parabola vissuta negli ultimi mesi da Niclas Füllkrug. Arrivato a Milano nel gennaio del 2026 in prestito con grandi aspettative, l’attaccante tedesco non era riuscito a garantire al Milan quei gol pesanti che la tifoseria e la gestione tecnica attendevano da tempo. Un’esperienza opaca chiusa dopo soli sei mesi e un’unica rete a referto — firmata a San Siro contro il Lecce —, che aveva spinto la dirigenza rossonera a non riscattare il cartellino del centravanti.

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Ritorno al Werder Brema e la tentazione di Klopp per la Nazionale

Dovendo ridefinire il proprio futuro durante l’estate 2026, il calciatore ha scelto di fare ritorno al Werder Brema, piazza in cui aveva già militato con grande successo nella stagione 2022/2023. Una decisione rivelatasi indovinatissima: ritrovare l’ambiente di casa ha completamente rigenerato la punta classe 1993, protagonista di un awio di campionato straordinario che lo vede attualmente in vetta alla classifica marcatori della Bundesliga.

Le indiscrezioni di Sky Sport DE sulla convocazione azzardata dal CT

La conferma di questo straordinario momento di forma arriva direttamente dalla Germania. Secondo quanto svelato dai colleghi di Sky Sport DE, il commissario tecnico Jürgen Klopp sarebbe pronto a inserire il nome di Füllkrug nella lista dei convocati per i prossimi due incontri internazionali della Germania. Le prestazioni trascinanti e la continuità sottoporta mostrate a Brema avrebbero convinto il selezionatore a dare nuova fiducia al numero 9, superando le riserve legate all’età e premiando il bomber più in forma del momento nel panorama tedesco.