Diego Moreira premiato come MVP di ottobre: il portoghese fa il bis e trascina il Milan

Secondo riconoscimento consecutivo per l’esterno rossonero: dai voti dei tifosi alla masterclass nel derby di San Siro

Cambia il mese, ma la certezza in casa Milan rimane la stessa. Diego Moreira è stato eletto dai tifosi Emirates MVP del mese di ottobre 2026, conquistando il secondo premio consecutivo dopo quello già messo in bacheca a settembre.

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Nella votazione finale condotta sull’app ufficiale rossonera, l’esterno classe 2004 ha staccato la concorrenza di compagni di squadra in grande spolvero come Adrien Rabiot, Alphadjo Cisse e Christian Pulisic.

Analisi numerica e prestazioni: il mese d’oro del classe 2004

A determinare in maniera decisiva la preferenza dei sostenitori rossoneri è stata la prestazione monumentale sfoderata nel derby del 31 ottobre contro l’Inter, vinta dal Milan per 3-1. In quella notte magica a San Siro, Moreira è stato il fattore assoluto mettendo lo zampino su tutte le marcature: i due assist per le reti di Pulisic e Rabiot, seguiti dalla splendida magia su calcio di punizione che ha chiuso i conti regalando il +2 ai suoi.

I numeri raccolti dal talento portoghese durante l’ultimo mese sintetizzano un rendimento di altissimo livello e di straordinaria continuità:

Presenze e minutaggio: 4 partite giocate tra Serie A ed Europa League (contro Sassuolo, Atalanta, Bournemouth ed Inter) per un totale di 346 minuti disputati su 360 disponibili ;

tra Serie A ed Europa League (contro Sassuolo, Atalanta, Bournemouth ed Inter) per un totale di ; Partite saltate: 3 gare restando a riposo contro Salisburgo, Udinese e Bologna (queste ultime due per infortunio);

restando a riposo contro Salisburgo, Udinese e Bologna (queste ultime due per infortunio); Bottino offensivo: 1 gol (firmato su punizione nel derby) e 3 assist complessivi (uno contro l’Atalanta e due contro l’Inter).

Un impatto devastante nello scacchiere di Ruben Amorim, con il numero 22 che si sta confermando come una delle armi tattiche più imprevedibili e incisive di questa prima parte di stagione rossonera.