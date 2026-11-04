Nagy avvisa il Milan da San Siro: «I primi minuti saranno difficili, ma vogliamo fare la nostra partita davanti ai nostri 5000 tifosi»

L’ex centrocampista dello Spezia parla ai microfoni di Sky Sport a ventiquattr’ore dalla sfida d’Europa League: la ricetta del Ferencváros per conquistare Milano

In diretta dallo stadio San Siro ha parlato ai microfoni di Sky Sport Ádám Nagy, ex centrocampista dello Spezia oggi in forza al Ferencváros, a un giorno dalla quarta giornata della League phase di Europa League che vedrà gli ungheresi opposti al Milan. L’esperto mediano magiaro ha analizzato i segreti della formazione guidata da Balázs Borbély e le insidie di un palcoscenico così prestigioso.

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La strategia degli ungheresi e l’entusiasmo della tifoseria ospite

Interpellato sugli elementi chiave e sui punti di forza del Ferencváros in vista del calcio d’inizio, Nagy ha spiegato con lucidità l’approccio tattico necessario per reggere l’impatto con la Scala del Calcio:

«Prepariamo molto bene la partita, ovviamente giochiamo fuori casa, sappiamo che i primi 5/10 minuti non sarà facilissimo, quindi dobbiamo essere calmi se i primi minuti magari tocchiamo la palla poche volte e poi dopo piano piano entriamo in partita e proviamo a tenere la palla e creare più pericolo possibile».

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Infine, il calciatore ungherese ha dedicato un pensiero all’esodo dei sostenitori biancoverdi attesi a Milano per sostenere la capolista del girone:

«Siamo molto contenti che ci sono tanti tifosi nostri, siamo molto contenti anche se in uno stadio cosi 5000 non li sentiremo, spero anche che ci saranno 50/60 mila tifosi».