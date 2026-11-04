Il cammino del Ferencváros tra Europa League e campionato: la marcia della squadra di Borbély prima della sfida di San Siro

I biancoverdi arrivano a Milano forti di una striscia aperta di 21 risultati utili consecutivi e del primato a punteggio pieno nella competizione europea

Domani sera i rossoneri scenderanno in campo nel quarto match della League phase di Europa League. Alle ore 18.45 infatti saranno ospiti a San Siro gli ungheresi del Ferencváros, squadra allenata da Balázs Borbély. Il percorso europeo del Diavolo fino a questo momento è stato ben al di sotto delle aspettative: nelle prime tre giornate infatti sono arrivati solo 3 punti conquistati contro il Salisburgo, seguiti però dalle due amare sconfitte rimediate contro Benfica e Bournemouth.

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Domani i rossoneri avranno una grande occasione per rimettersi in carreggiata anche in Europa e recuperare punti preziosi a una formazione che li precede in classifica. I biancoverdi, infatti, si presentano nel capoluogo lombardo a punteggio pieno in Europa, a quota 9 punti, grazie alle vittorie ottenute contro Torreense, Viktoria Plzeň e Celtic.

Una marcia trionfale: 21 risultati utili consecutivi

L’avversario che attende la squadra di Ruben Amorim attraversa un momento di forma straordinario. Per trovare l’ultima sconfitta in una partita ufficiale del Ferencváros dobbiamo addirittura tornare al 26 luglio 2026, quando i biancoverdi persero fuori casa contro il Paksi con il punteggio di 4-2.

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Da quel momento in poi, la formazione guidata da Borbély ha cambiato passo in modo netto, inanellando una serie impressionante di 21 risultati utili consecutivi tra campionato nazionale, coppe e impegni continentali. Una solidità e una continuità di rendimento che confermano la pericolosità della capolista ungherese, pronta a dare battaglia sul palcoscenico di San Siro per blindare il proprio cammino europeo.