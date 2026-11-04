De Winter a Sky alla vigilia di Milan Ferencvaros: «Derby? Bello, ma stiamo lavorando per vincere un trofeo»

De Winter a Sky alla vigilia di Milan Ferencvaros ha ripercorso i giorni dopo il derby in vista della gara di Europa League. Le sue parole

Il Milan si prepara alla sfida di Europa League contro il Ferencvaros e alla vigilia dell’appuntamento europeo è intervenuto Koni De Winter. Il difensore rossonero oltre alla classica conferenza stampa prepartita ha parlato anche ai microfoni di Sky, affrontando diversi temi: dalla gioia per la recente paternità al momento personale, passando per il successo nel derby e gli obiettivi della squadra.

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LA PATERNITÀ – «Sono molto contento, tutti stanno bene. È un periodo importante per la mia vita, ma siamo qui per parlare di calcio».

IL MOMENTO PERSONALE – «Sì, io ho sempre lavorato per questo. Sono ancora giovane, posso migliorare ancora».

IL SUCCESSO NEL DERBY – «È sempre bello vincere una partita così importante, ma per noi sarebbe ancora più bello vincere un trofeo. E stiamo lavorando per questo».

LA SFIDA EUROPEA – «Ogni partita è seria e facciamo di tutto per vincere. In Europa non sono arrivati tanti successi, domani faremo di tutto per vincere».

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IL PERCORSO DI CRESCITA – «La squadra ha fiducia, a volte anche troppo e abbiamo dei cali. Invece dobbiamo cercare di restare sempre concentrati».

Il difensore ha poi presentato la sfida contro il Ferencvaros, sottolineando la necessità di affrontare l’impegno europeo con la massima serietà oltre ad aver evidenziato un aspetto sul quale il Milan deve ancora lavorare: la continuità durante i novanta minuti. La squadra, secondo il difensore, ha acquisito fiducia ma deve evitare cali di attenzione.

Le parole di De Winter a Sky fotografano quindi un Milan consapevole del proprio percorso di crescita, ma intenzionato a non accontentarsi dell’entusiasmo generato dal derby. Il Ferencvaros rappresenta una nuova occasione per trasformare la fiducia acquisita in continuità e dare una svolta anche al cammino europeo.