Milan Ferencváros è una prima assoluta: la storia e i precedenti dei rossoneri contro le squadre ungheresi

Mai nessun incrocio ufficiale tra i rossoneri e il club di Budapest: la tradizione del Diavolo contro le formazioni magiare nelle competizioni UEFA

La sfida della quarta giornata della League Phase di Europa League tra il Milan e il Ferencváros rappresenta un vero e proprio inedito nella storia calcistica dei due club. Quella in programma allo stadio San Siro sarà infatti la prima partita ufficiale in assoluto tra la formazione rossonera e la storica compagine di Budapest.

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Il bilancio del Milan contro le squadre ungheresi

Pur non essendoci precedenti specifici contro il Ferencváros, la tradizione del Diavolo contro le squadre d’Ungheria affonda le radici nella storia delle coppe europee. Nel corso dei decenni, il Milan ha incrociato più volte formazioni magiare in competizioni ufficiali (tra Coppa dei Campioni, Coppa delle Coppe e Coppa UEFA/Europa League), mantenendo storicamente un rendiconto favorevole, soprattutto nei doppi confronta a eliminazione diretta giocati tra le mura amiche di Milano.

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Dall’altra parte, il Ferencváros si presenta a San Siro forte di un cammino europeo eccezionale in questa stagione — con tre vittorie in altrettante gare —, ma storicamente porta in dote un dato statistico che fa sorridere i tifosi rossoneri: la formazione ungherese non ha infatti vinto nessuna delle ultime quattro trasferte giocate in Italia (bilancio completato da due pareggi e due sconfitte).

Un banco di prova inedito e affascinante per la squadra di Ruben Amorim, chiamata a sfruttare il fattore campo per superare un ostacolo insidioso e dare una svolta decisiva al proprio cammino europeo.