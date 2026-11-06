Krosche vuole il Milan! Moretto conferma: «Pagheranno un indennizzo, a gennaio l’ufficialità»

Krosche vuole il Milan! Moretto conferma sui canali di Fabrizio Romano la chiusura della trattativa che sarà ufficializzata nei prossimi mesi

Il Milan si prepara a una nuova fase della propria riorganizzazione societaria. In un video pubblicato sul proprio canale YouTube, Fabrizio Romano e Matteo Moretto hanno fatto il punto sulle novità dirigenziali del club rossonero e sulle possibili strategie in vista del mercato di gennaio. Al centro dell’attenzione c’è soprattutto Markus Krösche, destinato a diventare il nuovo Head of Football.

L’ARRIVO DI KRÖSCHE – «La trattativa per Krosche è stata un’altalena. È una trattativa che di fatto il Milan aveva praticamente già definito prima del mercato estivo. Poi per una questione di tempistiche e una questione anche economica, perché comunque l’Eintracht Francoforte chiedeva un indennizzo molto superiore rispetto a quello che in queste ore il Milan ha pagato o comunque che pagherà a breve. Comunque sì ci siamo: Marcus Krosche sarà il nuovo Head of Football del Milan. Il Milan pagherà un indennizzo tra i 3 e i 4 milioni di euro. L’ufficialità, da quanto mi risulta, arriverà ai primi di gennaio. Però è chiaro che Krosche già in questi mesi inizierà a lavorare dietro le quinte per il Milan, poi da gennaio in modo ufficiale sarà il nuovo dirigente rossonero».

IL NUOVO ORGANIGRAMMA – «Krosche si inserisce in una struttura organizzativa e sportiva che Cardinale aveva già pensato una volta ristrutturato il Milan da zero. Ci sono altre figure all’interno della struttura Milan, come per esempio Bobby Gardiner, Almstadt, che da quanto mi risulta resteranno, però è chiaro che la figura di Krosche sarà predominante e a livello sportivo sarà quella con maggiori poteri. Da quanto mi risulta, Krosche continua a spingere per cercare di portare un direttore sportivo che possa aggiungersi all’organigramma e il nome che continua a frullare nella testa di Krosche è sicuramente quello del suo braccio destro Timmo Hardung, che è l’attuale direttore sportivo dell’Eintracht. Però è ancora da capire se Timo Hardung resterà all’Eintracht al 100%. È vero che l’Eintracht sta cercando di dargli più poteri possibili, però non escludo un’uscita di Hardung a partire da gennaio o da febbraio. Il Milan resta alla finestra, su Hardung ci sono anche altri club tedeschi come Norimberga, Hannover o Amburgo. Il Milan vuole provare ad inserire un’altra figura, magari un po’ più avanti».

IL NUOVO ORGANIGRAMMA – «Krosche si inserisce in una struttura organizzativa e sportiva che Cardinale aveva già pensato una volta ristrutturato il Milan da zero. Ci sono altre figure all’interno della struttura Milan, come per esempio Bobby Gardiner, Almstadt, che da quanto mi risulta resteranno, però è chiaro che la figura di Krosche sarà predominante e a livello sportivo sarà quella con maggiori poteri. Da quanto mi risulta, Krosche continua a spingere per cercare di portare un direttore sportivo che possa aggiungersi all’organigramma e il nome che continua a frullare nella testa di Krosche è sicuramente quello del suo braccio destro Timmo Hardung, che è l’attuale direttore sportivo dell’Eintracht. Però è ancora da capire se Timo Hardung resterà all’Eintracht al 100%. È vero che l’Eintracht sta cercando di dargli più poteri possibili, però non escludo un’uscita di Hardung a partire da gennaio o da febbraio. Il Milan resta alla finestra, su Hardung ci sono anche altri club tedeschi come Norimberga, Hannover o Amburgo. Il Milan vuole provare ad inserire un’altra figura, magari un po’ più avanti».

SYLLA NELLA LISTA – «Nei giorni scorsi abbiamo fatto il nome di questo ragazzo alto dell’Union Saint-Gilloise, Sylla. Se ne parla molto bene, ho saputo che anche altri grandi club sono andati a vederlo in questo inizio di stagione tra Spagna e Inghilterra, quindi è veramente un calciatore molto promettente. Sulle sue tracce c’è anche il Milan. È un tipo di calciatore diverso ovviamente da Gonçalo Inacio perché chiaramente a livello di età e di esperienza è sicuramente diverso, però occhio anche ad eventuali investimenti in vista del futuro».

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CAMARDA E TRESOLDI – «È da capire la situazione di Francesco Camarda. Sicuramente il Milan dovrà capire cosa fare, si cercherà di capire effettivamente quale può essere il percorso migliore per il giovane attaccante rossonero che ha bisogno magari anche di più minutaggio. Occhio però anche ad un’altra questione perché è vero che il Milan è attento anche alle prestazioni e anche alla struttura economica dell’operazione di Nicolò Tresoldi, che è dichiaratamente un tifoso del Milan. Tra l’altro c’è un retroscena tra il Milan e Tresoldi perché anni fa il Diavolo aveva chiuso Tresoldi, poi però le parti non sono arrivate alle firme. Vedremo se a gennaio ci sarà la possibilità da parte del club rossonero di tornare con forza su di lui».

Le indicazioni fornite da Fabrizio Romano e Matteo Moretto su YouTube delineano quindi un Milan destinato a cambiare ancora sul piano societario e a intervenire sul mercato. L’arrivo di Krösche, insieme alla possibile costruzione di una nuova squadra dirigenziale e alla ricerca di un difensore, rappresenta il prossimo passaggio del progetto rossonero in vista della sessione invernale.