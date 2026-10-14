Classifica Europa League 2026/27 LIVE: gli aggiornamenti e la posizione del Milan

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Classifica Europa League 2026/27 LIVE: aggiornamenti in tempo reale e partite in diretta. Ecco tutte le posizioni nella competizione europea
La classifica di Europa League 2026/27 aggiornata in tempo reale con tutte le partite in diretta. Ecco la posizione del Milan con tutti gli aggiornamenti di Milannews24.
Classifica Europa League 2026/27
Juventus 3
Crystal Palace 3
Sparta Praga 3
Benfica 3
Besiktas 3
Bayer Leverkusen 3
Lione 3
Union Saint-Gilloise 3
Olympiacos 3
Ferencvaros 3
Sunderland 3
Bournemouth 3
Salisburgo 3
OFI 3
Omonia 3
Sturm Graz 1
Rennes 1
Dinamo Zagabria 1
Hapoel Beer Sheva 1
Lillestrom 0
Real Sociedad 0
Viktoria Plzen 0
Marsiglia 0
Hoffenheim 0
NEC 0
Torreense 0
Levski Sofia 0
Lech Poznan 0
Celtic 0
Jagiellonia 0
Anderlecht 0
Celta Vigo 0
AZ 0
Milan 0
Celje 0
Ararat-Armenia 0