Atalanta, Kessie a rischio contro il Milan. Ultime

La Dea prepara l’esordio in Conference League, ma tiene banco la situazione dell’ex centrocampista rossonero: allenamento saltato per un sovraccarico al polpaccio e condizioni da rivalutare nei prossimi giorni, in vista della sfida di campionato contro il Milan

Possibile problema in casa Atalanta in vista della partita contro il Milan nel weekend. Frank Kessie non ha preso parte all’allenamento odierno a causa di un sovraccarico al polpaccio destro. Le condizioni del centrocampista verranno rivalutate nei prossimi giorni e resta quindi da capire se sarà a disposizione per il prossimo impegno di campionato.

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Una notizia da seguire con attenzione per la formazione nerazzurra, attesa prima dall’appuntamento europeo e successivamente dalla sfida contro i rossoneri. La presenza di Kessie contro il Milan è dunque da verificare, in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche.

Il report dell’allenamento dell’Atalanta

Nel comunicato ufficiale, il club bergamasco ha fatto il punto sulla seduta svolta al Centro Bortolotti:

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COMUNICATO – «A poche ore dall’esordio in Conference League, i nerazzurri hanno proseguito la preparazione al Centro Bortolotti sostenendo un allenamento pomeridiano. Per la squadra la seduta odierna ha previsto un’attivazione iniziale caratterizzata da un torello, delle esercitazioni dedicate alla tecnica e una partitella finale su campo ridotto.

Gli esami strumentali effettuati a Giorgio Scalvini, hanno evidenziato una distrazione di basso grado dei muscoli flessori della gamba sinistra. Il calciatore verrà rivalutato nei prossimi giorni.

Kessie non ha svolto la sessione di allenamento odierna per un sovraccarico al polpaccio destro. Anche le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni.

Terapie per Kossounou, Sulemana ha lavorato in palestra, Pompei ha svolto lavoro in campo, mentre per Hien sia lavoro in campo che in palestra».