Amorim a Sky: «Ogni progetto ha bisogno di tempo»

Il tecnico rossonero Amorim parla alla vigilia di Salisburgo-Milan: dalle difficoltà dopo il pareggio con il Sassuolo alla necessità di ottenere risultati, passando per le possibili occasioni per Camarda e Comotto

Alla vigilia della sfida di Europa League tra Salisburgo e Milan, Ruben Amorim è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sul momento della squadra rossonera dopo il pareggio contro il Sassuolo. Il tecnico ha affrontato diversi temi, dalle pressioni legate a un grande club alle condizioni del gruppo, passando per le possibili opportunità per Camarda e Comotto.

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Come ha vissuto gli ultimi giorni dopo il pareggio contro il Sassuolo?

«Prima di tutto non leggo niente e non vedo nulla al di la della squadra in modo di poter stare in salute e poter fare il mio lavoro. Dovremmo avere più punti ma è il nostro obiettivo, come crescere. Sono cose normali nei grandi club, dobbiamo saperlo gestire».

Il progetto rossonero ha bisogno di tempo per svilupparsi?

«Penso che ogni progetto necessiti di tempo. Sappiamo che di questi tempi è impossibile avere tanto tempo, è necessario vincere. Ma la mia preoccupazione è di fare bene per la squadra e vincere. Quello che succede attorno al club non è una mia preoccupazione».

Che tipo di sfida si aspetta contro il Salisburgo, in una partita che in passato valeva la Champions League?

«Per noi è sempre Champions League, ogni dettaglio è importante. Ogni partita è importante per noi: sarà difficile. È una squadra nota per il suo ritmo, dovremo essere forti sulle corse e dovremo essere pronti fisicamente. Dovremo mettere il nostro stile nella partita».

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Quali sono le condizioni della squadra alla vigilia del match?

«Penso che la squadra stia bene. Abbiamo sentito questa delusione dopo Sassuolo, ma la squadra è pronta. Dobbiamo pensare sempre al futuro, faremo di tutto per provare a vincere la partita».

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Contro il Salisburgo potrebbe arrivare il momento di Camarda?

«Si sta allenando bene. Domani ci sarà un’opportunità in più, non vi dirò se partirà titolare o no ma come vi ho detto nelle prossime settimane avrà minuti in più: da questa cosa traetene le informazioni che credete più giuste. Ma tutti devono essere pronti».

Come valuta il percorso di Comotto e quali possibilità potrebbe avere in prima squadra?

«Sta facendo molto molto bene. Dobbiamo capire che giocava in Serie B, ora è al Milan e anche un pareggio è un dramma: bisogna essere pronti anche sotto questo aspetto. A centrocampo abbiamo tanti giocatori e dovremo fare tante rotazioni. A volte è anche questione di fortuna sfruttare delle opportunità».